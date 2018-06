Migranti | il Garante | “In hotspot violati diritti degli stranieri Carcere a casa loro?

Migranti - il Garante per i detenuti : “Nelle strutture Cpr condizioni scadenti. Diverse criticità nelle operazioni di rimpatrio” : Le condizioni dei Centri di permanenza per il rimpatrio versano in “condizioni materiali e igieniche scadenti” e nella loro gestione (pubblica) c’è “scarsa trasparenza”. Si tratta delle stesse strutture, previste dal decreto Minniti, che il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha annunciato di voler estendere. Lo mette in luca la relazione annuale del Garante delle persone detenute e private della libertà ...