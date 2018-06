Migranti | Garante | centri scadenti e scarsa trasparenza

Migranti - la denuncia del garante dei detenuti : “Strutture scadenti e criticità nei rimpatri” : Dalla relazione del garante dei detenuti presentata oggi in Parlamento emergono le condizioni critiche delle strutture per i Migranti. I Cpr versano in pessime condizioni materiali e igieniche, non prevedono attività per i trattenuti e i loro diritti non sono rispettati. Critiche anche per tempi e modi dei rimpatri.Continua a leggere