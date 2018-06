Migranti | Francia | pronti ad accogliere parte di profughi Aquarius

Francia - un rapporto internazionale svela il trattamento disumano ai minori Migranti : E proprio nel mezzo della polemica tra Italia a Francia sul trattamento dei migranti, spunta fuori un rapporto qualificato sulle condizioni che gli stessi trovano nel paese guidato da Macron che, ricordiamolo, ha criticato l’operato delle nostre autorità. Ne fa resoconto dettagliato un articolo del Corriere della sera argomentando su un rapporto redatto Oxfam, Diaconia Valdese e Asgi, ong impegnate nella città ligure a soccorrere i ...

Migranti - Oxfam : "Così la Francia rispedisce in Italia i bimbi non accompagnati" : La Ong rende noto un rapporto in cui racconta di 12enni detenuti senza cibo né acqua e minorenni messi su un treno per l'Italia con i documenti contraffatti Salvini: "Non decidono loro dove finire la ...

Aquarius - vertice Conte-Macron a Parigi/ Disgelo Italia-Francia? Salvini : nave Migranti in Spagna - no crociera : Caso Aquarius, oggi vertice a Parigi fra Conte e Macron: ultime notizie sul summit Italia-Francia, è Disgelo? Salvini riapre polemica: "nave migranti in Spagna, non è una crociera"(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 10:13:00 GMT)

Migranti - Oxfam : abusi agenti Francia : ANSA, - ROMA, 15 GIU - Bambini Migranti non accompagnati vittime di maltrattamenti da parte di guardie di frontiera francesi, detenuti e rispediti dalla Francia attraverso il confine italiano a ...

Migranti : Oxfam - 'agenti Francia maltrattano e cacciano bimbi' : Bambini Migranti non accompagnati non più grandi di 12 anni vittime di maltrattamenti da parte di guardie di frontiera francesi, detenuti senza cibo né acqua e rispediti dalla Francia attraverso il ...

Oxfarm : Francia maltratta bimbi Migranti : 0.33 Bambini migranti non accompagnati vittime di maltrattamenti da parte di guardie di frontiera francesi, detenuti senza cibo né acqua e rispediti dalla Francia attraverso il confine italiano a Ventimiglia con metodi illegali. Lo denuncia la Ong Oxfarm,in un rapporto che parla di abusi "sistematici" e "descrive come la polizia francese di routine fermi i bambini non accompagnati e li metta su treni diretti in Italia dopo averne alterato i ...

Detenzione Migranti minori - Francia bacchettata da Authority : pratica contraria ai diritti fondamentali : Mentre Emmanuel Macron prova a ricucire con l’Italia dopo le accuse francesi di "linea vomitevole" del governo Conte sulla gestione del caso Aquarius, un’Authority indipendente dello Stato francese bacchetta il paese transalpino sui minori migranti "detenuti" in centri per la privazione della libertà. Aquarius, Francia al Governo italiano: 'Vomitevole'. Palazzo Chigi: 'Non accettiamo ...

La Francia vuol salvare la faccia : "Accoglieremo alcuni Migranti dell'Aquarius" : Dopo le scuse, Emmanuel Macron sembra pronto pure a fare un gesto - piccolo - per mettere a tacere le polemiche.La Francia ha infatti proposto alla Spagna di accogliere un numero imprecisato dei 629 migranti tratti in salvo al largo della Libia dall'Aquarius, la nave di Sos Mediterranee diretta a Valencia dopo essere stata respinta dai porti italiani e maltesi. Ma a un patto: Parigi si prenderà solo quelli che hanno diritto all'asilo, come ha ...

Migranti - Meloni : “Invasione è colpa della Francia che attaccò la Libia - non è Nazione amica” : Giorgia Meloni commenta la decisione del premier Conte di abbassare i toni con la Francia, confermando l'incontro di domani con il presidente Macron: "Mi auguro che Conte vada a Parigi per dire chiaramente che la musica è cambiata. Altrimenti meglio che rimanga in Patria".Continua a leggere

Migranti - l’authority indipendente contro la Francia : “Detenzione dei minori viola diritti fondamentali. Numeri in aumento” : La Francia viola i “diritti fondamentali” dei minori Migranti perché li “detiene” nei centri amministrativi e questo “costituisce un oltraggio alla loro integrità psicologica“. L’accusa arriva dal controleur des Prisons, un authority indipendente dello Stato francese per il controllo dei centri di privazione della libertà. In un parere pubblicato nel Gazzetta ufficiale francese il controleur des prisons ...

Migranti - disgelo tra Italia e Francia : Macron telefona - Conte andrà a Parigi : Una telefonata cordiale, nella notte. Ad alzare la cornetta è stato Emmanuel Macron dopo che per ore le istituzioni Italiane chiedevano un gesto riparatore alle parole offensive pronunciate in seguito alla decisione di Matteo Salvini di chiudere i porti Italiani alla nave Aquarius. Dall'Eliseo hanno subito fatto sapere che i toni scambiati con Giuseppe Conte sono stati "cordiali". "Il presidente francese - trapela da Palazzo Chigi - ha ...

