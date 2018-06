Migranti - è al largo della Libia la nave Usa che ha lasciato in mare 12 cadaveri : Partita la richiesta all'Italia di coordinare i soccorsi. Salvini aveva detto: "Stiamo lavorando, il problema non sono i 40 profughi a bordo". Smentita la notizia di uno sbarco ad Augusta nelle prossime ore

Migranti - NAVE USA GETTA 12 MORTI IN MARE/ Trenton a largo di Augusta ancora in attesa di spiegazioni : NAVE Usa abbandona 12 MIGRANTI MORTI in MARE, "non abbiamo le celle frigorifere": chiede Sos a Sea Watch che rifiuta perchè non sicura di attraccare in Italia. Il caso(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 18:42:00 GMT)