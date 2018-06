Migranti | Corte Ue | Illegali i respingimenti immediati tra Stati membri Il

Migranti - corteo a Napoli contro Lega-M5S : Dopo il presidio, i manifestanti si sono diretti davanti la Prefettura e poi alla Stazione Marittima al grido di 'Tutto il mondo detesta Salvini', 'Assassini' e 'Apriamo i porti, mandiamo via Salvini'...

Napoli - Migranti e antirazzisti in corteo contro Lega-M5s : “Non si gioca con la vita delle persone. Aprite i porti” : Vernice rossa sulle bandiere di Lega e Movimento 5 Stelle. Così a Napoli, migranti e comitati antirazzisti hanno manifestato il proprio dissenso verso i porti chiusi voluti dal governo Lega – M5s. “Queste sono bandiere insanguinate – afferma Viola Carofalo, di Potere al Popolo -. I cinque stelle e la Lega, continua riferendosi alla vicenda della nave Acquarius di Sos Méditeranée, hanno una responsabilità materiale di persone che sono ...

Migranti : danno fuoco a bandiera Lega a corteo antirazzista - due identificati : Milano, 9 giu. (AdnKronos) - Si è conclusa la manifestazione antirazzista organizzata a Milano in ricordo di Soumaila Sacko, il migrante maliano ucciso in provincia di Vibo Valentia il 2 giugno scorso. Circa 1.200 persone hanno preso parte al corteo, che è partito da via Palestro per arrivare in pia

Bracciante ucciso - il corteo pacifico dei Migranti : A San Ferdinando si è svolta una manifestazione per chiedere giustizia per l'omicidio di Soumaila Sacko, il maliano 29enne sindacalista Usb ucciso a colpi di fucile. Intanto è accia all'assassino -

Vibo Valentia - la rabbia dei braccianti in corteo : “Non siamo parassiti - questa terra saccheggiata dai politici non dai Migranti” : Un corteo che dalla tendopoli è arrivato fino al Comune di San Ferdinando. Un centinaio di migranti, guidati dal sindacato Usb, hanno marciato stamattina per manifestare tutta la loro rabbia per l’omicidio di Sacko Saumayla, il maliano di 30 ucciso nelle campagne di San Calogero, in provincia di Vibo Valentia. Un colpo di fucile alla testa che non gli ha lasciato scampo mentre stava prendendo delle lamiere d’alluminio in un terreno abbandonato e ...

Corte dell'Ue : "Illegittimo bloccare i Migranti senza l'ok del Paese di provenienza" : Una sentenza della Corte di Giustizia della Ue ha stabilito che una persona richiedente protezione internazionale - tipico il caso dei migranti - nel territorio dell'Unione non può essere rispedita da ...

Migranti - Corte di Giustizia : “Richiedenti asilo non possono essere respinti senza ok del paese Ue di provenienza” : Un richiedente asilo che si sposti sul territorio europeo non può essere respinto verso il paese nel quale ha fatto domanda di protezione internazionale se non con il consenso implicito o esplicito di quest’ultimo. Lo ha stabilito la Corte europea di Giustizia, con una sentenza nella quale prende in esame il caso dell’iracheno Adil Hassan. Dopo aver fatto domanda di protezione internazionale in Germania, Hassan si era spostato in Francia. Lì era ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Italia deferita da Corte Europea per Smog; Ue striglia Roma sui Migranti : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Italia deferita da Ue per Smog e richiamata anche per il caso migranti. "Atteggiamenti deplorevoli", l'attacco della Corte Europea (8 maggio 2018).(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:05:00 GMT)

Migranti - Ong denunciano l'Italia a Corte dei diritti umani : "Accordi con Libia mascherano respingimenti" : Il ricorso firmato dalla Global Legal Action Network. L'episodio sotto accusa il salvataggio conteso tra la nave della tedesca Sea Watch e una motovedetta...

Migranti : quattro italiani fermati dalla gendarmeria per il corteo antifascista a Briançon : quattro italiani, tre uomini e una donna, sono stati fermati dalla gendarmeria francese a Briançon. La loro identità non è stata diffusa, perché almeno per ora gli inquirenti non hanno formalizzato alcun arresto. Sono giovani legati al centro sociale Askatasuna e alle componenti anarchiche torinesi. Quelle che domenica, insieme ad esponenti del mov...

Migranti : militanti di destra lasciano confine Francia - tensioni al corteo antifascista : Frizione tra manifestanti 'antifascisti' italo-francesi e Gendarmerie. Nel pomeriggio il gruppo Generation Identitaire ha smobilitato il presidio - Momenti di forte tensione al confine con la Francia, ...