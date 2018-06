Microsoft soddisfatta di Windows 10 April Update | stabilità | velocità di adozione e AI

surface-phone

: @pockyeons stranamente posso dire che la Microsoft mi ha soddisfatta wow cosa succede - wonhjiaer : @pockyeons stranamente posso dire che la Microsoft mi ha soddisfatta wow cosa succede -

(Di venerdì 15 giugno 2018) A quanto parenon può non esseredel lavoro svolto con, il quinto grande aggiornamento di10 approdato pubblicamente il 31e di quest’anno.si è rivelata essere la versione di10 con l’più veloce mai registrata dal 2015, ovvero da November, raggiungendo in meno di due mesi più di 250 milioni di PC a fronte dei 700 totali. Un ottimo risultato dovuto sia alla volontà degli utenti ad aggiornare i propri dispositivi e sia alla tempestività con cuilo ha rilasciato a scaglioni.ha registrato infatti un altro record ovvero la versione di10 più stabile mai sviluppata con un numero di utenti soddisfatti elevato e minori richieste di supporto tecnico ae agli OEM, ragion per cui il Colosso di Redmond ha potuto accelerare tranquillamente il roll-out. Nello ...