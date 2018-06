“Mia moglie è ancora viva” Scomparsa Roberta Ragusa | Antonio Logli choc “Ecco dove si

Alessandra Appiano - la lettera del marito sugli ultimi istanti : “Mia moglie era una donna buona” : Come è morta Alessandra Appiano? La lettera del marito, Nanni Delbecchi, è struggente ma precisa nella ricostruzione. Da oltre 50 giorni alla Appiano era stata diagnosticata una malattia, poi la mattina del 3 giugno è scappata dal luogo del ricovero per lanciarsi da uno dei tanti "anonimi grattacieli milanesi". "Mia moglie era una donna buona" conclude nella lettera pubblicata sul Fatto Quotidiano.Continua a leggere

Tragedia di Chieti - la bimba caduta dal viadotto senza nemmeno urlare | "Mia moglie deve farsi perdonare" : Tragedia di Chieti,la bimba caduta dal viadotto senza nemmeno urlare | "Mia moglie deve farsi perdonare"

"Mia moglie è morta". Cinema in lutto - addio alla grande attrice italiana. A dare la notizia è stato suo marito - altro vip conosciutissimo e ammirato : lutto nel mondo del Cinema. Protagonista di tanti film diretti da grandi registi come Carlo Lizzani, Mario Monicelli, Vittorio De Sica e Michelangelo Antonioni. Dal '53 al '60 è stata la compagna di Vittorio Gassman. Attiva anche in teatro, ha più volte vestito i panni di Ofelia in Amleto e di Desdemona in Otello. Il suo esordio nel Cinema avvenne in maniera del tutto casuale nel 1949 quando l'attore e regista Claudio

Massimiliano Ossini : "Mia moglie aveva il cancro - i medici le dissero di abortire" : Massimiliano Ossini racconta per la prima volta il dramma che ha colpito la sua famiglia quando sua moglie, incinta, ha scoperto di avere un cancro. Il conduttore di Linea Verde e Mezzogiorno in Famiglia, nel 2003 ha sposato Laura Gabrielli. Dall'amore con l'imprenditrice sono nati Carlotta e Melissa. Qualche tempo fa la donna si è accorta di essere di nuovo incinta, ma la bella notizia della gravidanza è concisa con una più

Massimiliano Ossini : "Mia moglie aveva un tumore. Le dissero di interrompere la gravidanza" : "Un giorno si è recata dal medico perché si era accorta che stava dimagrendo troppo. Dopo la visita mi chiamò e mi disse: 'Ho due notizie: una buona e una cattiva. La buona è che sono incinta, la cattiva è che ho un tumore alla tiroide, che però intacca anche tutti i linfonodi del collo, ben 34″. Queste le parole di Massimiliano Ossini che al settimanale DiPiù ha raccontato il difficile momento che lui e la moglie Laura

Massimo Boldi tradito dalla compagna Loredana/ L'altro è un amico : "Mia moglie Marisa…" - il commovente ricordo : Massimo Boldi tradito dalla compagna Loredana De Nardis, L'altro è un amico: "Per poco mi veniva un infarto!", confessa l'attore che ha scoperto tutto da una fotografia online.

Verissimo: Amaurys Perez si commuove dalla Toffanin Silvia Toffanin, dopo aver intervistato Jonathan Kashanian a Verissimo, ha chiamato in studio il terzo naufrago classificato alla tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi: Amaurys Perez. Dopo i saluti di rito e i complimenti, la Toffanin ha mandato in onda un video in cui è stato fatto una sorta di riepilogo dei suoi mesi passati in Honduras. Finito questo momento, Amaurys è scoppiato