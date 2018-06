: Messina,fiamme in casa: morti 2 bambini - NotizieIN : Messina,fiamme in casa: morti 2 bambini - IlSudOnLine : Appartamento in fiamme a Messina, morti due bimbi - UnioneSarda : #Messina #incendio in un appartamento, muoiono due #bambini -

Duedi 10 e 13 anni sonoin un incendio che si è sviluppato all'alba nella loro abitazione,in Via dei Mille a. Inerano presenti i genitori e altri due fratelli che sono stati portati in salvo. I genitori hanno cercato di soccorrere anche gli altri due figli ma leglielo hanno impedito.Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le. Indagini in corso da parte della polizia per accertare le cause dell'incendio.(Di venerdì 15 giugno 2018)