Messina | incendio in casa | muoiono due fratelli di 10 e 13 anni

fanpage

: Incendio in un appartamento, morti due bambini a Messina. Avevano 10 e 13 anni. In salvo i genitori e altri due fra… - Agenzia_Ansa : Incendio in un appartamento, morti due bambini a Messina. Avevano 10 e 13 anni. In salvo i genitori e altri due fra… - emergenzavvf : #Messina #6giu 15.30, incidente con diversi mezzi coinvolti all'interno della galleria sulla #A20 al km.29, direzio… - GIORGIO141068 : RT @TgrSicilia: Due bambini di 10 e 13 anni sono morti in un incendio che si è sviluppato intorno alle 4 nella loro abitazione, in via dei… -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Dramma nella notte in un palazzo in via dei Mille, nel pieno centro di. Due bambini di dieci e tredicisono morti in unche si è sviluppato intorno alle 4 di mattina nel loro appartamento. Inerano presenti i genitori e altri dueni che sono stati portati in salvo.