Messina | Francesco l' eroe morto insieme al fratellino che cercava di salvare

Nell'incendio di Messina Francesco Filippo è morto per cercare di salvare il fratellino : Il tredicenne Francesco Filippo è morto per tentare di salvare il fratellino Raniero di 10 anni dalle fiamme della loro casa. Lo dice Fernando Rizzo, cugino della madre dei due bambini morti Nell'incendio della loro abitazione a Messina . "L'incendio è divampato intorno alle quattro - spiega Rizzo - Ho sentito urlare e bussare forte alla porta erano i miei cugini e i loro figli. Sono entrati e poi ho visto nelle scale anche il loro ...

