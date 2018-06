Mertens resterà al Napoli ? Scaduta la clausola rescissoria | niente PSG per il belga

news.superscommesse

: A 00 scadrà la clausola di #Mertens, quindi al 99% resterà a #Napoli. Vorrei sapere però l'opinione di #Sarri su ci… - ROI05841958 : A 00 scadrà la clausola di #Mertens, quindi al 99% resterà a #Napoli. Vorrei sapere però l'opinione di #Sarri su ci… - RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: @RafAuriemma: “#Praet? Il calciatore sta monitorando quello che succede a #Napoli. Vuole capire se il suo grande amico… - _SiGonfiaLaRete : @RafAuriemma: “#Praet? Il calciatore sta monitorando quello che succede a #Napoli. Vuole capire se il suo grande am… -

(Di venerdì 15 giugno 2018) ... l'esordio dei diavoli rossi alla manifestazione è previsto per lunedì 18 giugno contro il sorprendente Panama, all'esordio in un campionato del mondo, con fischio d'inizio previsto per le ore 17.00.