Mercedes - Al volante dell' elettrica EQC

(Di sabato 16 giugno 2018) Non capita tutti i giorni di avere la possibilità di fare un giro a bordo di un prototipo di unauto che verrà venduta dopo un anno, e ancora più di rado succede che a guidarla sia il responsabile del progetto. E non era ancora accaduto che il prototipo in questione fosse una, il primo moo a batteria che dal 2019 sarà nel listinoa Casa tedesca, capostipite di una serie che entro il 2022 dovrebbe comprendere dieci vetture alimentate a corrente. Test nel deserto. Quindi, eccomi qui, nel deserto di Almeria, nel suda Spagna (dove negli anni 70 venivano girati gli spaghetti western) a bordo di un prototipo di preseriea EQC, impegnato nei test ad alta temperatura ambiente: al, lingegner Michael Kelz, capo progetto. La macchina è tutta camuffata, ma sintuiscono le tipiche formee Suvrecenti. E pure linterno, sollevando i teli che ...