Mercato immobiliare della capitale in ripresa | + 3%

Mercato immobiliare - compravendite ancora in crescita : Teleborsa, - L'inizio del 2018 conferma il trend positivo delle compravendite immobiliari, pur con qualche segnale di flessione in alcune grandi città . Nei primi tre mesi dell'anno il Mercato ...

Mercato immobiliare - compravendite ancora in crescita : L'inizio del 2018 conferma il trend positivo delle compravendite immobiliari, pur con qualche segnale di flessione in alcune grandi città . Nei primi tre mesi dell'anno il Mercato residenziale è ...

Casa - Manconi : 'Banche facilitino ripartenza Mercato immobiliare' : Roma, 6 giu. , askanews, 'Il mercato immobiliare sta lanciando segnali importanti di reazione. Adesso però è compito delle banche fornire gli strumenti finanziari necessari a giovani e meno giovani ...

Italia - Mercato immobiliare in crescita nel 2017 : Teleborsa, - Il mercato immobiliare Italiano ha chiuso il 2017 con segnali di ripresa. Secondo il report dell'Istat relativo al quarto trimestre dell'anno passato, nel nostro paese le transazioni ...

Italia - Mercato immobiliare in crescita nel 2017 : Il mercato immobiliare Italiano ha chiuso il 2017 con segnali di ripresa. Secondo il report dell'Istat relativo al quarto trimestre dell'anno passato, nel nostro paese le transazioni immobiliari sono ...

Continua a crescere il Mercato immobiliare non residenziale : Segnalato ancora in espansione il mercato immobiliare non residenziale in Italia . È quanto emerge dal Rapporto immobiliare non residenziale presentato oggi e realizzato dall'Osservatorio del mercato ...

Mercato immobiliare : in calo a Ragusa e Sanremo : Il Mercato immobiliare registra un andamento poco positivo. E' quanto emerge dai dati diffusi a livello nazionale. calo di vendita a Ragusa e Sanremo

Italia - 2017 quarto anno consecutivo di crescita per il Mercato immobiliare : Teleborsa, - quarto anno consecutivo con il segno più per il mercato immobiliare delle abitazioni . Nel 2017 il numero di compravendite nel settore residenziale è cresciuto del 4,9% rispetto al 2016, ...

Mattone - l'andamento del Mercato immobiliare : i prezzi a Forlì : Con la chiusura del primo trimestre 2018 immobiliare.it ha analizzato l'andamento dei prezzi richiesti per le compravendite e per le locazioni in Emilia Romagna, nel suo Osservatorio sul mercato ...

Mattone - l'andamento del Mercato immobiliare : i prezzi a Cesena : Con la chiusura del primo trimestre 2018 immobiliare.it ha analizzato l'andamento dei prezzi richiesti per le compravendite e per le locazioni in Emilia Romagna, nel suo Osservatorio sul mercato ...

Mercato immobiliare : giù i prezzi nei primi tre mesi del 2018 : Compravendite in aumento, ma i prezzi delle case continuano a calare. È quanto emerge dall’analisi dell’Osservatorio di immobiliare.it sull’andamento del Mercato nel primo trimestre del 2018. A livello nazionale i valori sono scesi dello 0,2%: è il Sud l’area più in sofferenza con i prezzi in calo dello 0,5%, mentre al Centro si è registrato un -0,3%. Sorride solo il Nord, dove il calo sembra essersi arrestato. In media i prezzi degli immobili ...