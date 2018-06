Mercato europeo - A maggio la crescita rallenta | +0 | 6%

CalcioMercato Barcellona - Messi : 'Mai in nessun altro club europeo - poi i Newell's Old Boys' : ... verso l'ultimo tango con la sua Spagna dopo quello con il Barcellona: "Mi mancherà - dice Messi - ma mancherà a tutto il mondo del calcio quando smetterà definitivamente. Senza di lui ci sarà un ...

Mercato europeo 2018 : modifiche alla viabilità e sospensione attività dei cantieri in centro : L'Aquila - In occasione dello svolgimento della manifestazione “Mercato Europeo 2018”, prevista da venerdì 18 a domenica 20 maggio, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi ha disposto, attraverso un’ordinanza, la sospensione delle attività dei cantieri ed una serie di modifiche alla viabilità, per i mezzi a servizio degli stessi, nelle vie e nelle piazze interessate dall’iniziativa. In particolare, nelle giornate di ...

Nokia X6 potrebbe arrivare anche nel Mercato europeo : Un misterioso modello di Nokia X6 ha da poco ricevuto la certificazione Bluetooth e potrebbe rivelarsi come la variante global di questo nuovo medio gamma. L'articolo Nokia X6 potrebbe arrivare anche nel mercato europeo proviene da TuttoAndroid.

Il Mercato dell'auto europeo torna a correre. FCA +2% ma scende quota : Teleborsa, - Il settore dell'auto europeo torna a correre ad aprile dopo la debacle del mese precedente, quando si era registrato il primo calo dal 2014. Secondo gli ultimi dati dell'Associazione ...

Mercato europeo - Torna a crescere in aprile : +9 - 6% : Dopo la brusca frenata di marzo, il Mercato automobilistico europeo Torna a crescere ad aprile. Con 1.348.659 veicoli, le immatricolazioni nell'area Ue+Efta sono infatti cresciute di quasi il 10%, per la precisione del 9,6%, a confronto con lo stesso mese dell'anno scorso. Tutti i cinque maggiori mercati del Vecchio Continente hanno lanciato segnali di miglioramento rispetto a una prima parte del 2018 in rallentamento per diversi fattori ...

Fondi ETF - i trend e flussi del mese nel Mercato europeo : Tre fattori possono spiegare questi deflussi: l'apprezzamento dell'euro rispetto al dollaro, l'incertezza politica e le titubanze dei dati relativi all'attività economica . Gli ETF obbligazionari ...

Alfa Romeo e Jeep svettano nel Mercato europeo in frenata a marzo : Il terzo mese del 2018 si presenta con un netto calo delle immatricolazioni di automobili in Europa. A marzo, infatti, il mercato auto si è contratto del -5,2%. Una flessione netta che ha portato a pochi segni positivi in circolazione. Tra i migliori incrementi rispetto a marzo 2017 si registra quello di Lexus del 5% e quello di Honda del 9%, ma questi due brand giapponesi si muovono su numeri esigui e qualche decina di automobili consegnate in ...

Mercato europeo - Brusca frenata a marzo : -5 - 2% : Il Mercato automobilistico europeo subisce una decisa frenata a marzo dopo i segnali di rallentamento lanciati nel mese precedente. Con 1.836.960 vetture, le immatricolazioni nell'area Ue+Efta sono calate del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando comunque la domanda aveva raggiunto il massimo storico per il terzo mese dell'anno. La maggior parte dei principali mercati del Vecchio Continente hanno registrato andamenti ...