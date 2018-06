Melzo | Sara Luciani non è annegata nel canale Milano ultime notizie | ipotesi in campo e

SARA LUCIANI NON È MORTA ANNEGATA NEL CANALE/ Ultime notizie Melzo - dall'autopsia nessun segno di violenza : Melzo, SARA LUCIANI non è MORTA ANNEGATA, i primi risultati dell’autopsia: una vicenda dai molti lati oscuri. Dopo i primi accertamenti autoptici, é esclusa la morte per annegamento(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 19:20:00 GMT)

Sara Luciani è morta : corpo nel canale Muzza/ Ultime notizie Melzo : segni di trascinamento - esclusa violenza : Melzo, Sara Luciani sparita da giorni: ritrovato il corpo a Paullo. Ultime notizie: una terza persona in auto con lei e il fidanzato? Manuel Buzzini è stato trovato impiccato sabato(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 20:12:00 GMT)

Melzo - Sara Luciani : trovato il corpo della 21enne in un canale. Nessuna traccia dell’auto Video : Il cadavere è stato avvistato da un pescatore alle 14.20 nel canale Muzza all’altezza di via Buonarroti a Paullo. Il fidanzato Manuel si era impiccato

Melzo - Sara Luciani : trovato il corpo della 21enne in un canale. Nessuna traccia dell’auto : Il cadavere è stato avvistato da un pescatore alle 14.20 nel canale Muzza all’altezza di via Buonarroti a Paullo. Dopo cinque giorni di ricerche, il corpo senza vita di Sara Luciani, la ragazza di 21 anni scomparsa venerdì scorso, è stato trovato. Il cadavere è stato avvistato da un pescatore alle 14.20 nel canale Muzza all’altezza di via Buonarroti a Paullo. L’uomo ha avvisato subito i vigili del fuoco che hanno provveduto a portare fuori ...

Melzo - Sara Luciani sparita da giorni : spuntano due testimoni/ Ultime notizie : una terza persona in auto? : Melzo, Sara Luciani sparita da giorni: spuntano due testimoni. Ultime notizie: una terza persona in auto con lei e il fidanzato? Manuel Buzzini è stato trovato impiccato sabato(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 15:57:00 GMT)

Melzo - Sara Luciani scomparsa dopo suicidio del fidanzato Manuel Buzzini/ Ultime notizie - ipotesi incidente? : Melzo, 21enne scomparsa: fidanzato trovato impiccato, si teme caso di omicidio-suicidio. Sono scattate le ricerche della giovane dopo il ritrovamento shock. Sono passati tre giorni dalla scomparsa di Sara Luciani, la 21enne di Melzo di cui non si ha traccia da quando il suo fidanzato, Manuel Bruzzini, è stato a sua volta trovato impiccato.

