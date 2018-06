MEGHAN MARKLE Il primo impegno ufficiale con la regina Elisabetta II tra sorrisi e

MEGHAN MARKLE : «Harry - il miglior marito di sempre» : Prova superata. Il primo impegno ufficiale di Meghan Markle al seguito della regina Elisabetta II è andato molto bene, nonostante un po’ di comprensibile emozione che l’ex attrice non ha nascosto al suo arrivo nel Cheshire.-- Tra una stretta di mano e l’altra, però, non è l’unica cosa che si è lasciata sfuggire. «La vita matrimoniale è meravigliosa», ha detto la duchessa di Sussex a Sharon Briscoe, 61enne fan della royal family che questa ...

MEGHAN MARKLE : il momento LOL in cui si dimentica il protocollo e chiede aiuto alla Regina : Elisabetta II era tutta sorrisi con la Duchessa del Sussex

MEGHAN MARKLE - prima uscita senza Harry e 'indecisione' con la Regina : «Entra prima tu» : La prima volta di Meghan Markle lontana dal principe Harry. La neoduchessa del Sussex - questo il titolo acquisito dall'ex attrice americana protagonista della serie...

MEGHAN MARKLE per la prima volta sola con la Regina : prova superata : Il grande giorno è arrivato: Meghan Markle ha affrontato il primo impegno da sola con la Regina. E ha superato la prova, anche se un piccolo passo falso l’ha commesso. Le due donne hanno viaggiato sul treno reale da Londra al Cheshire per tutta la notte e sono arrivate in mattinata alla stazione di Runcorn, da dove hanno preso una macchina che le ha condotte al Mersey Gateway Bridge. Per Meghan è stata una vera e propria full immersion nel ...

MEGHAN MARKLE - che sorrisi con la regina Elisabetta : Per andare da Chester a Londra, con un qualsiasi treno ci vogliono circa un paio d’ore, ma la regina Elisabetta II e Meghan Markle ne hanno impiegate molte di più con il convoglio reale di Sua Maestà, un convoglio storico inaugurato dall’antenata Victoria nel 1842. All’arrivo alla stazione di Runcorn intorno alle 11 ora locale, grandi sorrisi per entrambe, dopo una notte insieme da sole, la prima per l’ex attrice senza ...

«Suits 8» : il ritorno senza MEGHAN Markle : Il tribunale non dorme mai e proprio non c’è tempo di congratularsi con Meghan Markle per essere diventata la nuova duchessa di Sussex. Lo sanno bene alla Spectre Litt, lo studio legale protagonista della serie tv Suits, successo di USA Network che si prepara a tornare il 18 luglio con una nuova stagione, la prima senza Meghan e Patrick J. Adams, rispettivamente volti di Rachel e Mike, piccioncini partiti alla volta di Seattle in cerca di ...

MEGHAN MARKLE dietro a Kate Middleton sul balcone di Buckingham Palace : ecco perché : Le recenti celebrazioni del compleanno della regina Elisabetta (che cade in aprile ma si festeggia in giugno) hanno dato tanto materiale alla stampa. Intanto perché era la prima volta di Meghan Markle. Tutti gli occhi erano puntati sulla moglie del principe Harry e neo duchessa del Sussex, che non ha deluso le aspettative in fatto di look, anche se molti hanno notato un piccolo passo falso. L’ex attrice di Suits, arrivata alla ...

MEGHAN MARKLE - gli errori che non potrà più commettere e le regole da seguire : Dal giorno del suo matrimonio con Harry, ogni volta che Meghan Markle è comparsa in pubblico ha commesso dei gravi errori che d’ora in avanti non potrà più permettersi di commettere. Forse è proprio per la sua totale inesperienza della vita di Corte che la Regina Elisabetta ha voluto la nipote appena acquisita accanto a sé: loro due sole in viaggio sul treno. E siamo sicure che dopo questo tour la Sovrana non le perdonerà più nulla. Anche ...

Kate Middleton si assenta fino all'autunno. E oscura MEGHAN Markle : Kate Middleton potrebbe assentarsi per i prossimi mesi, probabilmente fino a ottobre, dagli impegni ufficiali della Royal Family . In realtà, potrebbe decidere autonomamente a quali eventi partecipare,...

MEGHAN MARKLE ha un nuovo importante ruolo nella famiglia reale : Al fianco di Harry, Kate e William

Perché MEGHAN MARKLE era dietro Kate Middleton (al balcone di Buckingham Palace)? : Quando Meghan Markle lo scorso 9 giugno – al Trooping the Colour 2018 – ha fatto il suo debutto ufficiale al balcone di Buckingham Palace non era in prima fila. Davanti a lei c’era la cognata, Kate Middleton. Una scelta che, com’è facilmente immaginabile, non è stata dettata dal caso. L’ordine secondo cui i membri della famiglia reale prendono posto è infatti regolato dal protocollo, e vede la regina sempre al ...

Il principe Harry che suggerisce a MEGHAN MARKLE quando inchinarsi è il gesto più romantico che vedrai oggi : principe di titolo e di fatto

MEGHAN MARKLE e il primo passo falso : «Non ha rispettato l'etichetta». Ecco perché : Meghan Markle continua a far impazzire i sudditi di Sua Maestà e non solo. L'ex attrice americana, neosposa del principe Harry, è amatissima per la sua freschezza e...

MEGHAN MARKLE - la beffa 'sessista' del destino : «Se avrà figlie - saranno discriminate» : Meghan Markle è una femminista convinta sin dall'infanzia e non ne ha mai fatto mistero. Ha rivendicato i diritti delle donne di tutto il mondo, con orgoglio e determinazione, ma in futuro potrebbe ritrovarsi vittima di una vera e propria beffa 'sessista' del destino. Harry e Meghan, viaggio di nozze top secret? 'Ecco dove stanno per ...