Meghan ed Elisabetta | complicità e bellezza da reali

Meghan MARKLE / Il primo impegno ufficiale con la regina Elisabetta II tra sorrisi e qualche gaffe : MEGHAN MARKLE ha partecipato al suo primo evento pubblico senza il marito Harry: insieme a lei c'era niente meno che la regina Elisabetta II alla quale ha rivolto sorrisi di intesa.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 08:22:00 GMT)

Royal Family - chi per prima in auto tra la regina Elisabetta e Meghan? L’imbarazzo della duchessa risolto da “The Queen” : Meghan Markle ha presto parte al suo primo appuntamento pubblico, da sola, con la regina Elisabetta, a Chester. Di ritorno dalla città inglese, c’è stato un momento di imbarazzo (soprattutto per la duchessa di Sussex) in merito al protocollo da seguire: chi entra per prima in auto, la sovrana o la moglie di Harry? Stando ai media inglesi, Markle avrebbe chiesto alla regina: “Cosa preferisce?”. Ma “the Queen” ha ...

Meghan Markle - che sorrisi con la regina Elisabetta : Per andare da Chester a Londra, con un qualsiasi treno ci vogliono circa un paio d’ore, ma la regina Elisabetta II e Meghan Markle ne hanno impiegate molte di più con il convoglio reale di Sua Maestà, un convoglio storico inaugurato dall’antenata Victoria nel 1842. All’arrivo alla stazione di Runcorn intorno alle 11 ora locale, grandi sorrisi per entrambe, dopo una notte insieme da sole, la prima per l’ex attrice senza ...

Elisabetta II compie 92 anni : il debutto di Meghan sul balcone di Buckingam Palace : Anche quest’anno, nel secondo sabato di giugno come da tradizione, la famosa parata Trooping the Colour ha celebrato la regina Elisabetta che ha compiuto 92 anni lo scorso 21 aprile.

Meghan Markle e la Regina Elisabetta : viaggio in treno (senza Harry e Kate) : Meghan Markle viaggia da sola o, per meglio dire, con la Regina Elisabetta, che le ha riservato un grande privilegio, negato persino a Kate Middleton e all’amato nipote Harry. A quanto pare dopo le iniziali remore, l’attrice americana è riuscita a conquistare la Sovrana che, abbandonando ogni indugio, ha accolto a tutti gli effetti Meghan nella Royal Family. Le due donne hanno visitato insieme il Cheshire, dove Elisabetta II era ...

Ecco il regalo di nozze della Regina Elisabetta per Meghan e Harry : Harry e Meghan Markle hanno ricevuto moltissimi regali in occasione delle loro nozze, ma il regalo più bello è stato senza ombra di dubbio quello della Regina Elisabetta II. Sono passate già tre settimane dal Royal Wedding e, nonostante gli sposi avessero chiesto di non ricevere regali, preferendo delle donazioni ad enti benefici (tanto che molti sono stati restituiti), la Sovrana ha voluto comunque omaggiare i Duchi di Sussex con un dono molto ...

La Regina Elisabetta II concede a Meghan Markle di viaggiare sul treno reale : Sua Maestà la Regina Elisabetta II ha preso tanto in simpatia Meghan Markle da averle concesso un privilegio eccezionale , solitamente riservato solo ai membri 'seniores' della famiglia reale: la ...

Harry e Meghan Markle/ Il York Cottage è il regalo di nozze della regina Elisabetta : Harry e Meghan Markle, svelato il regalo di nozze della regina Elisabetta II: un Cottage all'interno della tenuta di Sandringham, il York Cottage(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 16:45:00 GMT)

Meghan Markle accompagnerà la regina Elisabetta nel loro primo viaggio insieme : Non era ancora andata in visita con Sua Maestà The post Meghan Markle accompagnerà la regina Elisabetta nel loro primo viaggio insieme appeared first on News Mtv Italia.

Barbara D'Urso e Malgioglio sono Meghan e la regina Elisabetta / Sorpresa alla finale del Grande Fratello 2018 : Barbara D'Urso e Malgioglio sono Meghan Markle e la regina Elisabetta nella finale del Grande Fratello 2018. Divertente Sorpresa all'apertura dell'ultima puntata(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 21:26:00 GMT)

La Regina Elisabetta II ha una foto mai vista prima di Harry e Meghan : Anche se durante le nozze di Harry e Meghan, l'espressione della Regina Elisabetta II non era sembrata di felicità per l'evento, è chiaro che Sua Maestà sia invece felice della new entry della famiglia reale. E a dimostrarlo è una foto mai vista prima. In un'immagine che ritrae l'incontro della Regina con l'alto commissariato australiano del Regno Unito, gli occhi dei più curiosi hanno potuto notare, su un ...

Meghan Markle : farà sei mesi di allenamento “reale” con l’assistente di Elisabetta II : Essere Duchessa del Sussex non è così facile The post Meghan Markle: farà sei mesi di allenamento “reale” con l’assistente di Elisabetta II appeared first on News Mtv Italia.

“Ma stiamo scherzando?” - la curiosa richiesta della Regina. “Cara Meghan - dovrai stare con lei per sei lunghi mesi” - ordina ‘nonna’ Elisabetta. Follia? Non proprio… anche perché sembra ne abbia davvero bisogno : È stata costretta alle peggiori pene, una tra tutte la gogna mediatica. Parliamo della bellissima duchessa di Sussex, all’anagrafe, Meghan Markle. Negli ultimi mesi abbiamo imparato ad apprezzarla, ad amarla e a volte a criticarla aspramente. Il motivo? In genere un passato troppo torbido e una mancanza di innata regalità. Esatto, perché non tutte le ciambelle riescono col buco (e non tutti sono adatti ad una carica di questo prestigio) ...

Meghan seguirà un apprendistato di 6 mesi per diventare una buona reale (su consiglio di Elisabetta) : All'indomani del royal wedding, Meghan Markle accetta il consiglio della regina Elisabetta e inizia un "apprendistato" di sei mesi per diventare una buona reale. La neo-duchessa di Sussex, infatti, trascorrerà un periodo sotto la guida di Samantha Cohen, assistente segretaria di The Queen soprannominata "Samantha la Pantera".La Cohen, 49 anni, si sposterà da Buckingham Palace a Kensington Palace, dopo ben 17 anni passati accanto ...