Mef - nel 2017 liti tributarie pendenti per 50 miliardi di euro : Si riduce la durata media del processo tributario nel 2017, anche se ci vuole sempre più di 2 anni . Nel primo grado di giudizio è di 758 giorni , pari a 2 anni ed 1 mese, , con un miglioramento di 24 ...

Mef : Tria incontra ministro tedesco Altmaier - focus su investimenti nell'UE : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha incontrato nella sua visita di lavoro oggi a Berlino il ministro tedesco dell'Economia e dell'Energia, Peter Altmaier. Via Twitter il Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF,

Di Maio : ?sì a Savona nel Governo ma non al Mef. Mattarella «valuta la proposta con grande attenzione» : Dopo l'incontro con Cottarelli il Quirinale decide di non forzare i tempi, ma precisa: non ci sono problemi sulla lista dei ministri. Luigi Di Maio rientra a Montecitorio dopo un colloquio con il Capo dello Stato al Quirinale. Salvini chiude all’ipotesi di un Governo politico con un ministro dell’Economia diverso da Savona ma potrebbe puntare a una “non sfiducia tecnica” all’esecutivo targato Cottarelli...

Mef : Ue non chiede più correzione dei conti nel 2018 : "Tra le raccomandazioni all'Italia non figura il ricorso a ulteriori misure di correzione dei conti pubblici da adottare nel corso del 2018". Lo sottolinea il Mef commentando il giudizio di Bruxelles ...

Inchiesta su Antonello Montante Perquisito lo studio FiuMefreddo : Lì sono stati sequestrati i files e i dossier che riguardano noti esponenti della politica e del mondo imprenditoriale. Il 28 febbraio, Montante ha segnato, nel suo database delle registrazioni, "ore ...

Mef : nel 2018 importante calo del debito - la fine del QE non spaventa : "Il debito pubblico è pienamente stabilizzato, nel 2017 il calo è stato piccolo anche per la rivalutazione Eurostat degli interventi sulle banche, ma il 2018 sarà un anno molto importante di riduzione"...