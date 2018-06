Mediaset Premium scrive agli abbonati | «Prezzi giù senza Serie A»

Diritti tv Serie A/ Spezzatino fra Sky e Perform - all’asciutto Mediaset Premium - Micciché : “Spero nell'intesa" : Diritti tv Serie A, Spezzatino fra Sky e Perform, all’asciutto Mediaset Premium, Micciché: “Spero nell'intesa fra i due". Per ora si vedranno 7 partite su Sky e tre su DAZN(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 08:21:00 GMT)

Diritti Tv Serie A - Mediaset : «Bando totalmente squilibrato. Richiesta diritti per Premium» : Comunicato Stampa Mediaset - Il bando per i diritti tv della Serie A era totalmente squilibrato. Basta pensare che fino a oggi i pacchetti per il digitale terrestre avevano sempre contenuto tutte le partite delle migliori otto squadre italiane. Mentre il bando di oggi offre 3- 4 match per turno, oltretutto senza club chiaramente definiti e quindi senza nessun appeal per i tifosi delle singole società. No...

Download Modulo Disdetta Mediaset Premium : Dove scaricare il Modulo di Disdetta di Mediaset Premium per fare la Disdetta da tutti i servizi di Mediset. Ecco dove trovare tutti i moduli per fare Disdetta a Mediaset Premium Download PDF Disdetta Mediaset Premium La piena crisi di Mediaset Premium è lampante ed in molti, complice le ottime offerte di SKY, stanno […]

Mediaset Premium chiude? E Sky se la compra : Mediaset Premium sull’orlo del fallimento? Primi segnali con i Canali HD chiusi e l’emorragia di clienti persi che sono passati a Sky. e proprio quest’ultima se la compra per 14 milioni di euro Mediaset Premium perde la Champions e rischia il fallimento ma forse viene comprata da Sky Mediaset Premium rischia grosso, molto più grosso […]

Zappia (Sky) : «Non c’è alcun interesse a rilevare Mediaset Premium» : Il numero uno della pay tv satellitare ha però ricordato che il biscione ha un'opzione per cedere alcuni di asset tecnologici di Premium L'articolo Zappia (Sky): «Non c’è alcun interesse a rilevare Mediaset Premium» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mediaset valuta 14 mln euro piattaforma Premium che potrà essere ceduta a Sky : E' stata valutata poco più di 14 milioni di euro la piattaforma tecnologica di Mediaset Premium che, in base agli 'accordi del Venerdì Santo', il gruppo di Cologno Monzese potrà vendere a Sky entro la fine dell'anno. Il ramo d'azienda riguarda la piattaforma distributiva con le attività riguardanti la manutenzione tecnica, l'accesso condizionato, l'assistenza ai clienti e le attività commerciali ed è ...

Non si vedono più i canali Mediaset Premium HD e Canale 5 HD : tutte le novità per le frequenze : A che frequenza sono disponibili i canali Mediaset Premium HD e soprattutto come mai non si vede più Canale 5 HD da ieri 1 giugno? Nelle scorse ore sono state rese operative delle modifiche importanti per le reti su menzionate e molti affezionati spettatori sono letteralmente andati nel panico per l'impossibilità di ritrovare la loro rete preferita. Cerchiamo dunque di fare chiarezza su entrambe le vicende. Come primo aspetto, i canali ...

Mediaset Premium Elimina I Canali HD E +24 : Mediaset Premium Elimina tutti i Canali HD e i +24. Mediaset Premium ha Eliminato tutti i Canali HD e +24! Mediaset Premium: addio ai Canali HD e ai +24 Mediaset Premium: addio ai Canali in HD (alta definizione) e ai Canali +24 Bruttissime notizie arrivano per i clienti Mediaset Premium. Mediaset Premium ha infatti deciso di Eliminare tutti i suoi Canali […]

Premium su Sky : ecco i nuovi canali Mediaset inclusi nell’offerta del satellite : Sky, Mediaset Premium nuovi contenuti in arrivo da Mediaset Premium su Sky. A partire dai primi di giugno, sull’emittente satellitare arriveranno nuovi canali targati Mediaset, senza costi aggiuntivi sui listini, come effetto del duplice accordo commerciale siglato lo scorso marzo tra il Biscione e Sky. Dopo che, già nell’aprile scorso, su Sky si erano accesi i primi canali Premium, ora – a partire dal 4 giugno prossimo ...

Sky su Premium : ecco l’offerta dei canali satellitari sul digitale terrestre di Mediaset : Sky, Mediaset Premium Il duplice accordo commerciale tra Sky e Mediaset prosegue i suoi effetti nel cambiamento della geografia televisiva delle due emittenti. Su Sky, infatti, sono in imminente arrivo nuovi contenuti e nuovi canali targati Mediaset senza costi aggiuntivi sui listini. Al contempo, l’accordo siglato lo scorso marzo porterà nuovi canali Sky a pagamento anche sul digitale terrestre. Dopo che, già nell’aprile scorso, su ...

Se Vuoi Dare Disdetta Sky O Mediaset Premium Basta La PEC : Devi Dare Disdetta Sky o Mediaset Premium? Vuoi disdire il tuo abbonamento Sky o Mediaset Premium? Da oggi puoi Dare Disdetta a Sky o Mediaset Premium con una semplice PEC (Posta Elettronica Certificata). Non serve la raccomandata per inviare il modulo Disdetta Sky o Mediaset Premium Disdetta Sky o Mediaset Premium: Basta inviare una PEC Nuova guida dedicata a […]

Mediaset Premium e Sky - disdetta anche via Pec : La posta elettronica certificata, conosciuta anche con la sigla Pec, è quel sistema che consente di inviare e-mail con valore legale pari a quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno . Per ...

Mediaset Premium Gratis con CLINE : Cos’è e come funziona : Spunta in rete un metodo per vedere Mediaset Premium Gratis andando a decriptare direttamente le schede. E’ Illegale e rischiate grosso e poi l’abbonamento dovrebbe costare solo 9 euro CLINE permette di vedere Mediaset Premium Gratis Mediaset Premium è in piena crisi e se SKY si è presa in pratica tutto lo sport dal Calcio […]

Dal 5 giugno i canali Sky approdano sul digitale terrestre con Mediaset Premium : Fino a qualche anno fa poteva sembrare solo un’utopia per gli appassionati di sport, cinema e serie tv, poter avere accesso da un’unica piattaforma a tutti i contenuti di maggior successo, pagando un semplice abbonamento. Ma quella che poteva sembrare qualcosa di impossibile, è stato ufficializzato nel marzo scorso, quando Sky e Mediaset hanno siglato un importante accordo che avrebbe portato ad una partnership destinata agli amanti ...