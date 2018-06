Maxi assegno per i pensionati a luglio | tutte le cifre

ilgiornale

(Di venerdì 15 giugno 2018) Unper inel mese di. Di fatto il prossimo mese arriva un bonus per chi percepisce una pensione. La quattordicesima spetta a chi ha di fatto 64 anni e percepisce un reddito complessivo che va fino a un massimo di due volte il trattamento minimo per quanto riguarda il trattamento previdenziale per i lavoratori dipendenti. Di fatto il reddito di un pensionato che ha diritto a lla quattordicesima non dovrà superare i 1.014,84 euro al mese.La quattordicesima di fatto viene erogata con il rateo di. Ecco dunque leche percepiranno i. Per lavoratori con un trattamento 1,5 volte il minimo, dipendenti con 15 anni di contributi e per lavoratori autonopmi con 18 anni di contributi sull'arriverà un bonus di 437 euro. Per i lavoratori dipendenti dai 15 ai 25 anni di contributi e per gli autonomi fino a 18 anni di contributi sulla ...