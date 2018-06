Mattarella al Premio Bellisario si augura un premier donna

Le vincitrici del Premio Marisa Bellisario ricevute da Mattarella. Oggi la consegna : Sono donne che si sono distinte per il merito, la determinazione, la fiducia in sé stesse e nelle proprie capacità, lo spirito di sacrificio, il fermo impegno per il raggiungimento di un traguardo ma anche la condivisione e generosità verso le altre donne. Sono le vincitrici delle "Mele d'Oro", il Premio assegnato dalla Fondazione Marisa Bellisario in ricordo della top manager più famosa d'Italia. Le vincitrici della ...