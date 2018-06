Matilda De Angelis | talento e carisma da giovane icona

Chi è Matilda De Angelis? La giovane attrice bolognese protagonista del video ‘Felicità Puttana’ dei TheGiornalisti : Matilda De Angelis è la giovane attrice protagonista del video musicale ‘Felicità Puttana’ dei TheGiornalisti Nel videoclip di ‘Felicità Puttana’ dei TheGiornalisti è la ragazza che balla e si prepara per uscire con Tommaso Paradiso. Stiamo parlando di Matilda De Angelis, la giovane e talentuosa attrice protagonista del nuovo video musicale della band romana. La 22enne bolognese ha occhi colore del cielo, carattere ...

Testo e video di Felicità puttana dei Thegiornalisti - Matilda De Angelis balla il nuovo singolo estivo in stile Borotalco : Con l'arrivo del video di Felicità puttana dei Thegiornalisti il nuovo singolo dall'album Love fa il suo debutto preparandosi a presidiare l'airplay estivo. Ufficialmente in rotazione radiofonica da venerdì 15 giugno, il brano è già online attraverso il video ufficiale apparso su Youtube. Prodotta da Dario Faini e mixata da Matteo Cantaluppi, Felicità puttana è un classico in stile Thegiornalisti, la descrizione di uno stato d’animo ...

Thegiornalisti - nel video del nuovo singolo estivo c’è anche Matilda De Angelis : Dai un'occhiata qui The post Thegiornalisti, nel video del nuovo singolo estivo c’è anche Matilda De Angelis appeared first on News Mtv Italia.

Matilda De Angelis/ “Ho sconfitto l'anoressia - ma non se ne esce mai del tutto” : L'attrice De Angelis parla di anoressia e social, definendoli schiavitù che si combattono accettando se stessi e mettendo in mostra anche le proprie debolezze(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 13:04:00 GMT)

«Il nudo? Non mi spaventa» Matilda De Angelis racconta Youtopia - Best Movie : Poi è vero, siamo cresciuti in un mondo che ci ha insegnato che non ci siamo davvero realizzati se ci realizziamo professionalmente, mentre io credo fermamente nel ribaltamento di questa scala di ...

Youtopia - Matilda De Angelis : "Le cam girl? Alcune lo fanno per scelta - altre vivono in situazioni disagiate" : " Stavo lavorando allo storyboard di un altro film, e ho vissuto questa esperienza intensa in un mondo virtuale, in cui lavoravo con degli attori/avatar dentro a un videogioco " ci ha raccontato. " ...