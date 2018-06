MARY E IL FIORE DELLA STREGA Quando la purezza di cuore vince l' arroganza di scienza e

MARY e il fiore della strega annuncia cosa ci aspetta nel post-Ghibli : Dobbiamo rassegnarci all’idea che lo Studio Ghibli abbia chiuso e iniziare la transizione verso un nuovo cinema animato giapponese, o almeno ad un nuovo cinema animato giapponese che arriva qui in Italia (in Giappone la produzione di animazione è 10 volte superiore a quel che ci arriva). Anche se in realtà lo studio ha provvisoriamente riaperto in forma ridotta per realizzare il nuovo ultimo film di Miyazaki, il quale per l’ennesima volta dopo ...