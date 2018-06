Martedì si presenta a L’Aquila il romanzo “Secondo piano” di Laura Benedetti

Martedì a Bologna la conferenza stampa di presentazione della tappa dei Campionati del Mondo : Si terrà Martedì 29 Maggio 2018 alle ore 13.00 la conferenza stampa di presentazione dei Mondiali di Pallavolo a Bologna . L'evento si terrà presso la Sala Giunta Regionale di Via Aldo Moro 52 a ...

Panchina Italia - Mancini è ufficialmente il nuovo Ct : l’allenatore ha firmato - Martedì la presentazione : Ormai non ci sono più dubbi, Roberto Mancini è il nuovo allenatore dell’Italia, l’ex Inter avrà un compito molto difficile, quello di far rinascere la Nazionale dopo la clamorosa debacle della mancata qualificazione ai mondiali di Russia 2018 dopo lo spareggio perso contro la Svezia. “Sono contento di essere in Italia: domani vediamo quel che accadrà…”, ha dichiarato il Mancio. Poi l’annuncio del commissario ...