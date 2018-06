Marte | occhi puntati sulla tempesta di sabbia | una delle più fitte mai osservate prima

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 giugno 2018) Meteo perturbato su: da oltre una settimana il pianeta è interessato da una bufera diche non accenna a smettere e che gli studiosi considerano unapiùmaid’ora. Il fenomeno sta coinvolgendo una superficie di oltre 30 milioni di chilometri quadrati – pari ad un quarto del pianeta – e ha costretto ad un riposo forzato il rover Opportunity della Nasa, che al momento si trova nella Perseverance Valley. I ricercatori dell’ente spaziale americano seguono l’evolversi della situazione con il fiato sospeso per il quasi quindicenne Opportunity, ma anche con l’aspettativa di poter scoprire qualcosa di nuovo su questo fenomeno ciclico, grazie alle tre sonde Nasa in orbita intorno a(Mro, Mars Odyssey e Maven). Anche Curiosity, che si trova in una zona lontana dalla burrasca (il Gale Crater), sta rilevando un incremento nei valori...