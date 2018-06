Marsala La Casa di Venere | Tuteliamo le donne | ma l' amministrazione ci ignora

Marsala : NASCONDEVA NEL GIARDINO DI CASA MARIJUANA PRONTA PER ESSERE SPACCIATA. ARRESTATO DAI CARABINIERI : Nella mattinata di lunedì 28 Maggio, i CARABINIERI della Compagnia di MARSALA, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, GIACALONE Giovan Vito, marsalese ...