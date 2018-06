Marquez : "Meglio di quanto dicono le prove" : Nono Dani Pedrosa, addirittura dodicesimo Marc Marquez. La classifica combinata dopo le prime due sessioni di libere del Gp di Catalogna parla di una Honda in difficoltà, ma il campione del mondo in carica non è di questo parere: 'Guardando la classifica di oggi, si potrebbe dire che siamo piuttosto indietro, ma in realtà non siamo affatto male e, soprattutto, abbiamo lavorato molto bene ...

Marquez - meglio di quanto dicono prove : La classifica combinata dopo le prime due sessioni di libere del Gp di Catalogna parla di una Honda in difficoltà, ma il campione del mondo in carica non è di questo parere: "Guardando la classifica ...

Marquez - meglio di quanto dicono prove : La classifica combinata dopo le prime due sessioni di libere del Gp di Catalogna parla di una Honda in difficoltà, ma il campione del mondo in carica non è di questo parere: "Guardando la classifica ...

Marc Marquez - GP Italia 2018 : “Il Mugello è una pista difficile. Miglior Honda di sempre? Mi sentivo meglio con quella del 2014” : Nella conferenza stampa del GP d’Italia 2018, sesto round del Mondiale di MotoGP, lo spagnolo Marc Marquez, in vetta alla graduatoria generale del campionato, analizza gli aspetti essenziali di questo appuntamento, forte delle certezze acquisite nel corso dei precedenti weekend. “Il Mugello è una delle piste più difficili, in passato ho avuto difficoltà, ora mi sento molto bene con la moto, ma se le prestazioni dei piloti sono più ...