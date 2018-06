Mondiali 2018 : l’Uruguay contro l’Egitto di Salah. Scontro diretto Marocco-Iran - super sfida tra Portogallo e Spagna : I Mondiali 2018 sono cominciati con il perentorio 5-0 della Russia con l’Arabia Saudita. Archiviata la vittoria dei padroni di casa, si riparte oggi con altre tre partite. Ad aprire il programma della giornata alle ore 14.00 sarà la sfida tra le altre due formazioni del girone A, Egitto ed Uruguay. Negli africani c’è il fondamentale recupero di Momo Salah, che si è ripreso dopo l’infortunio alla spalla che lo ha obbligato a ...

Marocco-Iran - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. I Leoni dell’Atlante puntano su Benatia - persiani all’arrembaggio con Azmoun : Marocco-Iran sarà la partita inaugurale del girone B, in programma oggi venerdì 15 giugno alle ore 17 italiane. Sarà un match in cui entrambe le squadre non possono sbagliare visto che le avversarie per il passaggio del turno sembrano quantomai agguerrite: Spagna e Portogallo. Per la nazionale che avrà la meglio questo pomeriggio potrebbero aprirsi orizzonti interessanti in ottica passaggio del turno. I Leoni dell’Atlante ...

Marocco-Iran - Mondiali 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma : Oggi (venerdì 15 giugno) il match tra Marocco e Iran aprirà il Gruppo B dei Mondiali 2018 di calcio. Entrambe le squadre devono per forza conquistare i tre punti per mantenere la speranza di passare il turno in un girone di ferro con Spagna e Portogallo. I Leoni dell’Atlante fanno il ritorno nella Coppa del Mondo dopo ben 20 anni e partiranno favoriti in questa sfida, vista la maggiore qualità della squadra, anche se gli asiatici non ...

Mondiali 2018 : Marocco-Iran apre il gruppo B. A San Pietroburgo parte la corsa di Benatia; Iran senza Ezatolahi e scarpe della Nike : Saranno le 17 di un venerdì 15 di giugno, in un pomeriggio che si preannuncia a temperature umane, a segnare l’esordio ai Mondiali 2018 di Marocco e Iran, nel primo incontro valevole per il gruppo B. Il Marocco è alla sua quinta partecipazione ai Mondiali, così come l’Iran. La differenza sta negli anni di assenza: se l’Iran è al terzo appuntamento iridato nelle ultime 4 edizioni, il Marocco, che pure ha raggiunto gli ottavi nel ...

Mondiali 2018 - Marocco-Iran : programma - orario e su che canale vederla in tv : Domani, venerdì 15 giugno, va in scena la prima partita del Girone B dei Mondiali di calcio di Russia 2018: al Saint-Petersburg Stadium si affrontano in un match già decisivo per entrambe le compagini Marocco ed Iran. In un raggruppamento che vede al proprio interno anche Spagna e Portogallo, le due squadre dovranno assolutamente portare a casa la prima vittoria per provare almeno a sperare in un possibile passaggio del turno. Di seguito la ...

Mondiali 2018 - Marocco-Iran : le probabili formazioni. Vincere per sperare nella qualificazione : Il Gruppo B dei Mondiali di calcio si aprirà con la sfida tra Marocco ed Iran: nel raggruppamento che comprende anche Spagna e Portogallo, questa sfida è di vitale importanza per chi poi vorrà provare la sorpresa da sfavorita nelle ultime due gare e centrare una difficile qualificazione agli ottavi. Domani, venerdì 15 giugno alle ore 17.00, alla Zenit Arena di San Pietroburgo, il Marocco scenderà in campo con il 3-4-3 che gli ha permesso di non ...

Pronostico Marocco-Iran - Mondiale 15-06-2018 e Analisi : Girone B del Mondiale di Russia 2018, Analisi e Pronostico di Marocco-Iran, Venerdì 15 Giugno 2018. Benatia comanda la difesa marocchina, Amzoun-Jahanbakhsh la coppia d’oro iraniana. Marocco-Iran, venerdì 15 giugno. A San Pietroburgo si sfidano le due squadre per la prima gara del girone B del Mondiale di Russia che sembrerebbe già deciso vista la presenza di due grandi nazionali come Spagna e Portogallo, proprio per questo è ...

Mondiali 2018 - guida al Girone B : Spagna - Portogallo - Marocco e Iran : La Spagna è sempre tra le favorite? Come è cambiata con Lopetegui? Emiliano Battazzi La Spagna è la favorita sotto copertura di questo Mondiale: nel senso che in molti la posizionano appena dietro ...

Mondiali Russia 2018 : il girone B. Portogallo e Spagna di un altro pianeta - Marocco e Iran vittime sacrificali? : Manca davvero pochissimo al via dei Mondiali 2018 di calcio in Russia e oggi andremo ad analizzare il gruppo B. Il sorteggio ha piazzato in questo girone tre squadre geograficamente vicine, ovvero Portogallo e Spagna, entrambe nella penisola iberica e il Marocco, sulla sponda opposta del Mediterraneo. A queste si aggiunge una squadra asiatica, l’Iran. Sulla carta non ci sarà storia per il passaggio del turno, visto che Spagna e Portogallo ...