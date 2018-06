Mario Draghi dice stop al Quantitative easing | pacchia finita? Ecco quali pesanti rischi

Bce - Mario Draghi : stop al quantitative easing a dicembre 2018 : Ora è ufficiale: Mario Draghi e la Bce hanno fissato la data in cui finirà il quantitative easing per dicembre 2018. L'EuroTower dunque annuncia la fine del piano di acquisto dei titoli che era stato ...

Le cinque scommesse che Mario Draghi deve vincere per salvare l'euro : Molti operatori internazionali mettono anche il "caso Italia" tra le incognite che possono frenare l'economia europea. È dunque possibile che nell'ultimo anno di mandato Draghi si trovi a ...

Le cinque scommesse che Mario Draghi deve vincere per salvare l'euro : Euroscettici, fine del Qe, pressioni tedesche, poca crescita, banche: per il presidente della Bce sarà un’estate caldissima Cosa farà la politica con la fine della pioggia di euro " Banche a picco in Borsa, ma la colpa non è solo della politica"

Alan Friedman : 'La Bce e la fine del piano di Mario Draghi. Avvertimento a Lega e M5s da non sottovalutare' : ... il programma di acquisti che ha iniettato liquidità nell'economia dell'Eurozona da tre anni a questa parte , comprando oltre 2,400 miliardi di euro di bond, .

Paolo Savona - Franco Bechis smaschera Mario Draghi e Ignazio Visco : 'Ecco perché non lo vogliono' : L' unico non agitato nella burrasca europea che da qualche giorno sta accompagnando il suo nome è il professore Paolo Savona, l' uomo che Matteo Salvini vuole a tutti i costi al ministero dell' Economia nel governo guidato dal professore Giuseppe Conte.--Ieri mattina Savona è uscito dalla sua casa ai Parioli (il quartiere bene di Roma) nel suo completo grigio estivo, cravatta bordeaux a pallini e occhiali da sole scuri per farsi due passi a ...

Spiegel Online al vetriolo : «L'Italia è una scroccona - non è un paese povero. La colpa? Di Mario Draghi» : Per me l'Italia può continuare a praticare l'evasione fiscale come sport nazionale . Trovo però incomprensibile che si vogliano addossare i costi delle proprie decisioni politiche ad altri che hanno ...

Governo - Der Spiegel attacca l’Italia e Mario Draghi (Bce) : “Scrocconi” : Il settimanale tedesco Der Spiegel si occupa dell’Italia e nella sua edizione online – in un articolo correalato a un servizio sugli sviluppi della politica – accusa il paese di voler “scroccare” dal resto dei partner Ue. Non si tratta di un paese povero, scrive Jan Fleischauernel nel suo commento al piano del futuro Governo. “Come si dovrebbe definire il comportamento di una nazione che prima chiede qualcosa per ...

Mario Draghi in pressing sui leader europei : "Serve una dotazione anticrisi" : Completare l'unione bancaria, creare una garanzia pubblica che faccia da paracadute al fondo salva-banche, e dare all'Unione europea una dotazione di bilancio anticrisi per aumentare la "condivisione dei rischi" come negli Usa. È la svolta che Mario Draghi chiede ai leader Ue, gettando tutto il suo peso politico a favore del un rilancio dell'Unione nel mezzo del negoziato franco-tedesco e a un mese dal Consiglio europeo di giugno, ...

Bce - incontro tra Mario Draghi e gli studenti di Generazione Euro : ... Mario Draghi, ai ragazzi del premio Generazione Euro, la gara aperta agli studenti delle scuole secondarie superiori appassionati di economia. SEGUI L'EVENTO IN DIRETTA A PARTIRE DALLE 13:

Governo - il 'terzo uomo' del presidente Sergio Mattarella : Mario Draghi o Raffaele Cantone premier : Nel momento dello stallo, si torna a parlare del 'terzo uomo'. La trattativa tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per formare un Governo langue, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ora ...