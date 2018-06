Mare più bello d’Italia 2018 | classifica La Sardegna ancora al primo posto | per i laghi

Il Mare più bello 2018 - Presentata a Bari la Guida di Legambiente e Touring Club Italiano. Puglia sul podio con 2 comprensori a 5 vele : ALTO SALENTO ADRIATICO , LE, A contraddistinguere i Comuni di Otranto e Melendugno che rientrano in questo comprensorio, una politica di tutela ed educazione ambientale tesa al recupero dei beni ...

Turismo - “Il Mare più bello” : ecco la classifica delle località imperdibili : Le terre della Baronia di Posada e del Parco di Tepilora in provincia di Nuoro, sulla costa occidentale della Sardegna; il litorale di Chia, nel sud della Sardegna; la maremma Toscana: queste le mete che conquistano il podio della classifica delle località premiate con 5 vele, il massimo riconoscimento attribuito da Legambiente e Touring Club italiano ai comprensori turistici raccolti nell’annuale guida “Il mare più bello“. Al ...

Il soprannome con cui Meghan Markle potrà chiaMare la regina è il più tenero (e fu usato anche da Diana) : Alla prima uscita ufficiale da sole, tra Meghan Markle e la regina sembra essere scoppiata un'intesa speciale. E come sancirla ancora di più se non con un soprannome? Secondo Ingrid Seward, direttrice del Majesty magazine, giornale specializzato in affari reali, non appena trascorsi i primi tempi nella royal family, la neosposa potrà rivolgersi alla regina Elisabetta II usando un nomignolo. Molto probabilmente si tratterà di ...

Le spiagge della Guida Blu 2018 : il Mare più bello e più pulito d’Italia : Il mare di Posada e Chia in Sardegna, Pantelleria e Trapani in Sicilia, poi le spiagge del Cilento in Campania, dell’Alto Salento Adriatico in Puglia, della maremma toscana, prima di passare ai laghi capitati da Molveno: sono alcune delle meraviglie che fanno parte dei 23 comprensori turistici marini e lacustri premiati quest’anno con le 5 vele da Legambiente e Touring Club (trovate le spiagge premiate nella gallery sopra). Una delle ...

Migranti - Salvini : 'Altra nave Ong in Mare - ma lItalia dice no' - Conte : 'Più cooperazione Ue-Nato nel Mediterraneo' : Oggi anche la nave Sea Watch 3, di Ong tedesca e battente bandiera olandese, è al largo delle coste libiche in attesa di effettuare l'ennesimo carico di immigrati, da portare in Italia. L'Italia ha ...

Migranti - Italia e UE sempre più lontane. La nave Aquarius resta in mezzo al Mare : Teleborsa, - Con un messaggio urgente alle autorità maltesi "il porto più sicuro è il vostro" il ministro dell'Interno, Matteo Salvini imposta una svolta senza precedenti e dimostra che quanto detto ...

Via la plastica dal Mare di Lecce : Parco dell’Acquatina più pulito nella giornata mondiale degli Oceani : Ci hanno pensato i ragazzi delle scuole superiori dei licei Banzi e De Giorgi si sono armati di guanti e sacchi e hanno raccolto le plastiche che invadono il bacino a ridosso della Marina di Frigole. Nel corso della mattinata che – organizzata da Fondazione CMCC, Università del Salento e Comune di Lecce – protagonisti sono stati i ragazzi con esperti, docenti universitari, sportivi, e operatori del turismo e della ristorazione. hanno raccolto ...

Milano dice stop ai diesel e adotta gli occhi elettronici ferMare le auto più inquinanti : Nel capoluogo lombardo nascerà una “Low emission zone” dove verrà vietato l’accesso ai veicoli diesel più inquinanti Milano è pronta a bandire le auto diesel, anche se in maniera graduale. La città meneghina lancerà la “Low emission zone” (area a bassa emissione di inquinanti) il 21 gennaio 2019, anche se in un primo tempo sarà in forma “soft”. A partire dal prossimo gennaio infatti sarà vietato l’ingresso al centro città ai veicoli diesel ...

Spiagge - il Mare “liberato” dai giudici. Nuove regole e più diritti per i bagnanti : Così i tribunali hanno riscritto le regole d’accesso alle Spiagge:«Si può entrare nei centri privati senza pagare per fare il bagno e stare sul lido»

Spiagge e Mare. Invasione di Posidonia - più tolleranza dai turisti : Il concetto base è quello dell'economia circolare, produrre usando materiali naturali, biodegradabili, senza sprechi e senza produzione di rifiuti. ambiente mare

Smette di fuMare a 114 anni : la storia di Fredie Blom - che dice di essere l’uomo più vecchio del mondo : Arriva per tutti, prima o poi, il momento in cui davanti allo specchio si fanno i conti con se stessi, si fa un profondo respiro e si prende la sofferta, temuta ma non più rimandabile decisione. Per Fredie Blom quel momento è arrivato oggi, all’alba dei 114 anni: «Smetto di fumare». Fredie Blom è nato l’8 maggio del 1904 ad Adelaide, nella provincia del Capo Orientale in Sud Africa, non sa leggere né scrivere perché non ha frequentato le scuole ...

GOVERNO M5S-LEGA - SAVONA ‘AIUTA’ CONTE?/ “Voglio Europa più forte - credo in Ue” : la mossa per calMare il Colle : GOVERNO M5S-LEGA, toto ministri: nodo SAVONA, Salvini: “Si inizi a lavorare oppure si torni al voto”. Si preannuncia una domenica di tensione, resta da risolvere la questione ministri(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 14:25:00 GMT)

Sesso : frutti di Mare davvero afrodisiaci - coppie più passionali e fertili : I frutti di mare sono afrodisiaci secondo un credo popolare che ora viene confermato dalla scienza. Stando a un gruppo di ricercatori di Harvard, 'ostriche & co' fanno davvero bene all'amore: le ...