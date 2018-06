Marcella Bella Pronta a difendere il suo allievo Stefano Sani Ora o mai più

Stefano Sani/ Da "Lisa" a Marcella Bella (Ora o mai più) : Nella seconda puntata di Ora o mai più, in onda questa sera su Rai 1, Stefano Sani sarà di nuovo affiancato da Marcella Bella, la coach che la scorsa settimana ha difeso il suo pupillo.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 10:55:00 GMT)

Marcella Bella e quel riccio inossidabile : Fantastici ascolti per la prima puntata di Ora o mai più, il talent di Amadeus tra nostalgia e revival, che riporta in auge personaggi familiari, che non vediamo da tempo e che conquistano facendoci tuffare nella memoria di tempi andati. Rai Uno ha conquistato oltre 4.7 milioni di telespettatori con la prima serata e le aspettative sono alte per il secondo appuntamento che sfrutta il potere dei ricordi. Ma se nel programma condotto da Amadeus ci ...

Stefano Sani - in coppia con Marcella Bella/ Video : L'Ultima poesia conquista i coach (Ora o mai più) : Stefano Sani, questi ha dichiarato che spera di fare una Bella figura e soprattutto di tornare a fare quello che meglio sa e cioè il cantante. Ultima occasione per lui? (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 23:50:00 GMT)

Marcella Bella/ "Mia madre è diventata anoressica dopo l'ictus di Gianni" (Ora o mai più) : Marcella Bella, la cantante interrompe la tournée estiva per fare da coach in questo nuovo reality show targato Rai Uno. A Faenza lo scorso mese grande successo. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 09:55:00 GMT)

Marcella Bella : età - altezza - peso - marito e figli. Tutto sulla cantante di ‘’Montagne verdi’’ : Giuseppa Marcella Bella, nome d’arte Marcella Bella, è nata a Catania il 18 giugno 1952. A tredici anni Marcella, nel 1965, vince una selezione che le consentirà di partecipare al Festival degli sconosciuti di Ariccia, una rassegna canora organizzata da Teddy Reno. Marcella si aggiudicherà il primo posto ma la vittoria non potrà essere convalidata in quanto la giovane non ha l’età che il regolamento prevede per partecipare al concorso, ...