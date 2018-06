Mantova | in coma da tre mesi partorisce una bambina

ilgiornale

: ?? #Mantova, donna in coma da oltre tre mesi partorisce una bimba - repubblica : ?? #Mantova, donna in coma da oltre tre mesi partorisce una bimba - Corriere : Mantova, donna in coma da mesi dà alla luce una bimba - MediasetTgcom24 : Mantova, donna in coma da 3 mesi dà alla luce una bambina #mantova -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Una donna di 33 anni diè diventata mamma, nonostante si trovi inda oltre tre, a causa di una grave forma di encefalopatia.Era incinta da trequando era stata colpita da un improvviso arresto cardiocircolatorio, sfociato in un ictus con conseguenti danni di natura neurologica. Era caduta così in unleggero con respiro spontaneo, vigile in alcuni momenti, ma senza parlare. Nonostante la sua situazione, la donna è riuscita a portare avanti la gravidanza fino all'ottavo mese e ieri ha dato alla luce una, che alla nascita ha registrato peso e funzioni vitali del tutto normali, ma per precauzione è stata ricoverata nel reparto di patologia neonatale. L'intervento è stato superato positivamente anche dalla mamma, anche se le sue condizioni restano gravi.Secondo quanto riferisce la Gazzetta di, il parto era stato programmato da alcuni giorni, perché ...