MANTOVA | IN COMA DA 3 MESI PARTORISCE UNA BIMBA Ultime notizie | “La piccola non è ancora

Sanità : MANTOVA - in coma da 3 mesi partorisce una bimba : Parto eccezionale a Mantova, dove una donna di 33 anni, in coma da circa tre mesi e mezzo per una grave forma di encefalopatia post anossica manifestatasi al terzo mese di gravidanza, ha dato ieri alla luce una bimba. La piccola, nata “alla 31esima settimana di gestazione” con un cesareo, oggi è in condizioni stabili, fanno sapere all’Adnkronos Salute dal Carlo Poma di Mantova. La paziente “era ricoverata da circa dieci ...

MANTOVA - donna in coma da mesi dà alla luce una bimba all’ottavo mese : Parto eccezionale all’ospedale Carlo Poma di Pieve di Coriano: la piccola sta bene, la madre è ancora grave dopo l’ictus. Non sa di essere diventata mamma. Il parto seguito da 30 persone tra medici, infermieri e tecnici guidata dal ginecologo Giampaolo Grisolia

