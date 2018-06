“Mamma | quanti soldi” Ecco quanto guadagna Chiara Ferragni | che numeri!

caffeinamagazine

(Di venerdì 15 giugno 2018): un nome, una garanzia ormai per i brand. Come re Mida, quello che tocca la fashion blogger italiana più famosa al mondo diventa oro. Influencer con un esercito di follower (sono più di 13 milioni), da quando è diventata la compagna di Fedez (fra poco anche moglie) e mamma di Leone, è ancora più seguita. E criticata, certo, fa parte del gioco, ma è anche amatissima. Perché in fondo è una che ha lavorato (e lavora) sodo e ce l’ha fatta partendo da un blog, The Blonde Salade, che ha avuto un successo incredibile. È stata la prima, in Italia, a credere in quel progetto che, all’epoca, nessuno, nemmeno lei probabilmente, immaginava dove l’avrebbe portata. E cioè nell’Olimpo del fashion system. Oggida Cremona, 31 anni, fondatrice del blog The Blond Salad, Ceo della società, testimonial di un’infinità di marchi e pure stilista, è a ...