Maltempo | Rossi | a Cortona interventi su criticità e credito 

Allerta Meteo - forte Maltempo sull’Italia : fenomeni estremi al Sud nei prossimi tre giorni - tutti i dettagli : 1/24 ...

Previsioni Meteo shock per il Solstizio d’Estate 2018 : forte Maltempo - piogge torrenziali e 10 gradi sotto le medie sull’Italia la prossima settimana! : 1/15 ...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Nord e super caldo al Sud ma piogge e temporali si estenderanno a tutt’Italia nelle prossime ore : 1/30 ...

Allerta Meteo - ancora Maltempo al Centro/Nord : nuovo avviso della protezione civile per le prossime ore e i prossimi giorni : Allerta Meteo – Un minimo depressionario di origine atlantica tende a raggiungere le regioni Nord-occidentali dell’Italia, determinando la persistenza di fenomeni temporaleschi sulla Valle D’Aosta e sul Piemonte, in estensione ad altre regioni del Nord, specie su quelle dell’arco alpino. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Previsioni Meteo Giugno - l’Estate non decolla : ancora Maltempo e freddo anomalo la prossima settimana [MAPPE] : 1/36 ...

Maltempo Piemonte - frana a Bussoleno : colpita la stessa zona “dove sono divampati grossi incendi” : L’assessore all’Ambiente e alla Protezione Civile, Alberto Valmaggia, si è recato questa mattina in Valsusa, a Bussoleno, per effettuare un sopralluogo a seguito della frana che ieri pomeriggio si è abbattuta sul paese: “La colata di fango e detriti – spiega – ha avuto origine dalla zona dove, in autunno, sono divampati grossi incendi. Il Comune di Bussoleno aveva avviato le operazioni di verifica, ma gli interventi ...

Maltempo a Padova : chiusi i park per il concerto di Vasco Rossi : Un violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio sulla zona ovest di Padova. Diversi allagamenti si sono verificati nelle zone di Selvazzano e Tencarola, con traffico rallentato in tutta l’area. Anche il centro di Abano Terme è stato particolarmente colpito. Problemi anche allo stadio Euganeo dove stasera si esibirà Vasco Rossi nella sua seconda data Padovana. Poco dopo le 15 un violento acquazzone si è abbattuto sui fan in attesa. ...

Allerta Meteo - violenta sfuriata di Maltempo nelle prossime 48 ore : forti temporali - scatta l’allarme in mezza Italia : 1/17 ...

Nuovo Maltempo nelle prossime ore con rischio di forti temporali : Sguardo alla situazione Dopo Lunedì anche Martedì vedrà diffusa instabilità e temporali anche intensi lungo la penisola. Infatti una depressione con minimo adesso sul Ligure ha attraversato in nottata il Centro e stamani il Nord con piogge diffuse con accumuli fin 20-30mm e le temperature massime che non superano i 20°C mente nel pomeriggio ci […]

Maltempo in tutta Italia - esondazioni in Toscana e grandinate in Veneto. Pioggia da nord a sud anche nei prossimi giorni : L'ondata di Maltempo che da alcune ore sta flagellando la penisola mette a dura prova soprattutto alcune regioni come la Toscana e la Sardegna. tuttavia, come ribadisce la protezione Civile, le piogge ...

Maltempo in tutta Italia - esondazioni in Toscana e grandinate in Veneto. Pioggia da nord a sud anche nei prossimi giorni : Alcune zone del Pisano invase da mezzo metro d'acqua. Allerta frane in Campania, violento nubifragio nel Foggiano. Nel Bellunese un manto di ghiaccio dopo una...

Meteo - domenica di Maltempo. Italia culla di temporali anche la prossima settimana : Prima domenica di maggio caratterizzata da forti temporali su gran parte della penisola. Neppure la prossima settimana piogge e temporali lasceranno l'Italia.Continua a leggere

Maltempo - ancora piogge e allagamenti. E nelle prossime ore è in arrivo un ciclone : ancora disagi in molte zone d'Italia per il Maltempo che si è abbattuto in questi giorni, e prosegue l'allerta meteo anche per le prossime ore. La pioggia battente che dalla notte scorsa sta ...

Previsioni meteo - vortice ciclonico confermato : violento Maltempo in arrivo nelle prossime ore sull’Italia : 1/20 ...