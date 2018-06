Maltempo in Puglia | circolazione ferroviaria rallentata

Maltempo Puglia : danni e disagi a Bari - allagati sottopassi e il palagiustizia : Forte temporale questa mattina ha colpito Bari: le intense precipitazioni hanno provocato allagamenti in diversi punti della città. Il sottopasso di Santa Fara si è riempito d’acqua così come diversi locali al San Paolo, e diversi automobilisti sono stati soccorsi. Numerose le richieste di intervento ai vigili del fuoco. A causa dello sversamento in mare di acqua fognaria dalla condotta Matteotti è stato disposto il divieto ai bagni a Pane ...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Sud : Puglia e Sicilia sott’acqua - ma attenzione in Calabria nel weekend [MAPPE e DETTAGLI] : 1/16 ...

Maltempo Puglia : nubifragio in provincia di Foggia - allagamenti e disagi : Un violento nubifragio ha investito nella notte gran parte della provincia di Foggia: allagamenti a Lido del Sole, dove i vigili del fuoco del comando provinciale stanno operando con diverse squadre. disagi anche a San Giovanni Rotondo, i pompieri hanno tratto in salvo alcune persone all’interno di un’auto bloccata dall’acqua. disagi per i collegamenti delle Ferrovie del Gargano: sui binari si sono riversati fango e detriti, ...

Maltempo - ennesimo tornado al Sud : stavolta in Puglia [FOTO LIVE] : 1/9 Il tornado di Marina Serra (Tricase) ...

Maltempo Puglia : nuove disposizioni per il superamento delle criticità : nuove disposizioni per il superamento delle criticità causate dal Maltempo nelle province di Foggia, Lecce e Taranto tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013: l’ordinanza, pubblicata nell’ultima Gazzetta ufficiale, è firmata dalla Protezione civile. L'articolo Maltempo Puglia: nuove disposizioni per il superamento delle criticità sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Puglia : situazione critica nel Foggiano - ingenti danni alle colture : L’ondata di Maltempo che da ieri sta interessando la Puglia ha colpito principalmente le zone della Capitanata: vento forte, piogge e grandinate hanno investito Foggia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Cerignola e Apricena. Tanti gli alberi sradicati, i rami spezzati e i segnali stradali abbattuti. Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia per allagamenti in box e scantinati. Segnalati disagi ...

Maltempo - Coldiretti Puglia : pioggia incessante - allagamenti - grandinate mettono a dura prova le campagne : “pioggia incessante, allagamenti, grandinate hanno messo a dura prova le campagne pugliesi, dove l’eccezionale ondata di Maltempo sta pregiudicando sia le attivita’ di raccolta che di messa a dimora delle colture. In provincia di Foggia allagate anche le piante di meloni ad Apricena, oltre ai disastrosi effetti sugli ortaggi, sulle piantine di pomodoro appena trapiantate, sull’asparago a fine raccolta, sul grano che ...

Maltempo in Puglia - fango e frane : disagi sulle strade provinciali nel Foggiano : Un forte temporale si è abbattuto nella serata di ieri in provincia di Foggia: segnalati disagi su alcune provinciali della Capitanata e nelle strade interne dei comuni dei Monti Dauni. Le maggiori criticità sono state registrate sulla SP138, che collega Panni ad Accadia e Monteleone di Puglia: le precipitazioni hanno generato una frana che ha riversato sul manto stradale detriti e fango, causando il rallentamento alla circolazione ...