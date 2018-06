MALTEMPO BARI | BOMBA D' ACQUA E TEMPORALI Ultime notizie video | rallentata la

MALTEMPO BARI - bomba d'acqua e temporali/ Ultime notizie video : tendopoli giustizia allagata - traffico in tilt : Bari , bomba d’acqua e violento temporale, video : strade allagate, tendopoli e Pala giustizia inagibili. Gravi disagi per tutti gli automobilisti e i cittadini baresi(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 15:07:00 GMT)

BARI - BOMBA D'ACQUA E VIOLENTO TEMPORALE/ Video - MALTEMPO : allagata tendopoli davanti a Palagiustizia : BARI , BOMBA d’acqua e VIOLENTO TEMPORALE , Video : strade allagate, tendopoli e Palagiustizia inagibili. Gravi disagi per tutti gli automobilisti e i cittadini baresi(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 14:09:00 GMT)

MALTEMPO Puglia : danni e disagi a Bari - allagati sottopassi e il palagiustizia : Forte temporale questa mattina ha colpito Bari: le intense precipitazioni hanno provocato allagamenti in diversi punti della città. Il sottopasso di Santa Fara si è riempito d’acqua così come diversi locali al San Paolo, e diversi automobilisti sono stati soccorsi. Numerose le richieste di intervento ai vigili del fuoco. A causa dello sversamento in mare di acqua fognaria dalla condotta Matteotti è stato disposto il divieto ai bagni a Pane ...