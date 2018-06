Maltempo al Sud | situazione critica in Puglia | oltre 100mm di pioggia e numerosi tornado

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 giugno 2018) Ilche sta colpendo il Sud Italia in queste ore s’è particolarmente accanito sulla, dove si registrano numerose criticità per le piogge torrenziali e le trombe d’aria. Tra ieri sera e oggi pomeriggio sono caduti ben 137mm dia Palo del Colle, 88mm a Cisternino, 66mm a Bari, 35mm a Corato, 33mm a Terlizzi. Violenti temporali nel primo pomeriggio di oggi hanno inscaricato nell’estremità meridionale del Salento, in meno di un’ora, ben 65mm a Taurisano, 52mm a Tuglie e 50mm ad Alliste. A causa dei contrasti termici (le temperature oscillano intorno ai +20°C in pieno giorno dopo i picchi di super caldo fino a +36°C dei giorni scorsi!), continuano a formarsilungo le coste: l’ultimo poco fa a Gallipoli. Un violento nubifragio che ha interessato parte della provincia di Foggia ha creato problemi di viabilità e allagamenti nel ...