Mafietta capitale

(Di venerdì 15 giugno 2018) Con uno straniante corto circuito comunicativo il deflagrare dell’ennesimo scandalo romano si è sovrapposto alla presentazione a Palazzo Madama del rapporto annuale dell’Autorità nazionale anticorruzione da parte del Presidente Raffaele Cantone. Da un lato il disvelamento di un tessuto di corruzione “pulviscolare e sistemica”, come lo definiscono i magistrati, dall’altro i progressi nel funzionamento della macchinosa attività istituzionale di prevenzione del malaffare. Di certo, lo stesso Cantone converrà che di strada da percorrere sulla via della trasparenza ce n’è ancora parecchia, almeno a giudicare da un rapido scrutinio dalle risultanze dell’inchiesta capitolina. Le tecniche corruttive adottate dal costruttore Parnasi sono solo apparentemente datate, nonostante uno dei suoi collaboratori si spinga a criticarne l’operato: “Se la mentalità è quella… per me ...