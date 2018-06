Macron o Trump? Gli alleati giusti per l’Italia sono lontani dal nostro governo

La proposta di Conte a Macron : istituire hotspot in Africa. Trump : ?premier italiano fantastico : L’idea, confermata da fonti vicine al Governo, è di puntare sulla creazione di strutture per l’identificazione dei migranti che vogliono presentare richiesta d'asilo direttamente nei Paesi africani d'origine. Trump:?«Conte è fantastico, essere duri sull’immigrazione paga»...

Salvini cambia gli equilibri Ue Merkel più vicina a Roma e Mosca Macron grande sconfitto. E Trump... : ANALISI/ Con il caso Aquarius il leader della Lega è già riuscito a creare una breccia nella politica europea. L'asse con Vienna e Seehofer costringe la Merkel a cambiare direzione. Putin ride, Macron piange Segui su affaritaliani.it

Usa - Trump disse a Macron : “L’Europa è peggio della Cina” : Usa, Trump disse a Macron: “L’Europa è peggio della Cina” Usa, Trump disse a Macron: “L’Europa è peggio della Cina” Continua a leggere L'articolo Usa, Trump disse a Macron: “L’Europa è peggio della Cina” proviene da NewsGo.

Macron a Trump : diplomazia non è rabbia : 16.22 "La cooperazione internazionale non può essere dettata da pugni di rabbia e dichiarazioni usa e getta.Abbiamo preso degli impegni e dobbiamo mantenerli". E' la reazione di Macron al ritiro della firma dalla dichiarazione finale del G7 da parte di Trump. Sulla Russia nel G7 twitta: "E' una grande potenza europea, ma dobbiamo essere coerenti: il G7 sarà ampliato solo se saranno rispettati gli accordi di Minsk".Dura anche la Germania: ...

Macron attacca Trump - diplomazia non dettata da rabbia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

G7 - Trudeau : “Documento finale firmato da tutti”/ Ma restano le tensioni fra Merkel - Trump e Macron : G7, Trudeau: “Documento finale firmato da tutti”, ma restano le tensioni fra Merkel, Trump e Macron. Giornata caldissima quella di oggi in Canada: ecco cosa è successo(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 23:03:00 GMT)

Trump dal G7 : “Via tutti i dazi”. Conte : “Accordo sul commercio”. Ma Merkel e Macron frenano : I leader del G7 evitano, almeno formalmente, la spaccatura ma non trovano l’accordo quasi su nulla. E lasciano del summit di Charlevoix un’immagine di impotenza e debolezza. Eccetto il limatissimo documento finale, che pure è rimasto in bilico fino alla fine, restano le distanze sui temi più importanti e nessuno dei nodi cruciali, a partire proprio...

Conte al G7 : “Accordo sul commercio”. Merkel e Macron frenano. Trump va via prima : “Da Kim per una missione di pace” : Al termine della seconda giornata di lavori al G7, il premier italiano Giuseppe Conte annuncia che i leader internazionali hanno trovato un accordo sul commercio per attualizzare le regole. «Dazi, tariffe, barriere, si è molto discusso al G7. Posso anticiparvi che abbiamo raggiunto un accordo e abbiamo tutti convenuto che il sistema del commercio...

L’incontro con Macron lascia il “segno” (su Trump) : le foto della vigorosa stretta di mano : Dopo il bilaterale, i due leader si presentano davanti ai fotografi per il classico scatto di rito. Il presidente francese indugia nella stretta di mano e alla fine della lascia un segno evidente sul collega statunitense

G7 Canada - Macron : “Sui dazi volontà di trovare un accordo con Trump”. Che arriva in ritardo e se ne va prima : Donald Trump è arrivato in ritardo alla seconda e ultima giornata di lavori del G7 in Canada. Vertice che peraltro lascerà in anticipo – saltando la sessione sui cambiamenti climatici – perché atteso a Singapore dove deve incontrare il dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Il premier canadese Justin Trudeau, padrone di casa, ha deciso di avviare la colazione di lavoro senza di lui commentando: “Chi è in ritardo, si unirà quando ...

G7 - Trump invita Conte alla Casa Bianca/ Macron e Donald - mano stritolata ma clima più sereno : G7, è Trump vs Europa, il presidente USA conferma i dazi e chiama la Russia, l’UE si oppone, Conte si allinea. Giornata caldissima quella di ieri in Canada: oggi si prosegue ma...(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 14:59:00 GMT)

G7 - TRUMP INVITA CONTE ALLA CASA BIANCA/ E Macron "stritola" la mano di Donald : le foto virali sui social : G7, è TRUMP vs Europa, il presidente USA conferma i dazi e chiama la Russia, l’UE si oppone, CONTE si allinea. Giornata caldissima quella di ieri in Canada: oggi si prosegue ma...(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 13:37:00 GMT)

G7 - nessuno strappo con la Ue. Merkel e Macron : Mosca resta fuori. Trump invita Conte alla Casa Bianca : Sintonia con Donald Trump che lo invita alla Casa Bianca ma anche un faccia a faccia con Macron che spinge Conte a sottolineare che su dazi e sanzioni alla Russia per ora L'Italia, pur...

G7 - nessuno strappo con la Ue. Merkel e Macron : Mosca resta fuori. Trump invita Conte alla Casa Bianca : Sintonia con Donald Trump che lo invita alla Casa Bianca ma anche un faccia a faccia con Macron che spinge Conte a sottolineare che su dazi e sanzioni alla Russia per ora L'Italia, pur...