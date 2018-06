Macron nella bufera | usa un volo blu per fare appena 110 kilometri

ilgiornale

: ??Colloquio Conte-Macron nella notte. A chiamare è stato il Presidente francese. Necessaria una nota del governo per… - masechi : ??Colloquio Conte-Macron nella notte. A chiamare è stato il Presidente francese. Necessaria una nota del governo per… - masechi : ??En Retromarche. Macron telefona a Conte nella notte. Il partito del Presidente francese si spacca, il caso Aquariu… - HuffPostItalia : Nella notte 'telefonata cordiale' Conte-Macron -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Non c'è pace per Emmanuel. Il presidente francese è al centro di un'altra polemica proprio nel suo Paese. E anche questa volta l'Eliseo finisce al centro delle critiche per un presunto caso di sprechi e ostentazioni.Nei giorni scorsi il settimanale satirico Le Canard Enchainé aveva denunciato il costo folle - mezzo milione di euro - del nuovo servizio di piatti adottato dal presidente e da sua moglie Brigitte. Oggi i giornali francesi puntano il dito contro la scelta didi utilizzare l'aereo "Falcon" presidenziale per coprire una distanza di110. Ieri mattina il presidente doveva recarsi da Roche-sur-Yon, in Vandea, a Rochefort,Charente-Maritime. Una distanza non certo ampia, che si poteva facilmente coprire in automobile: eppureha scelto dilevare inl'aereo presidenziale, con un notevole dispendio economico se si calcola che il ...