Macerata | immigrato sorpreso a rubare minaccia e attacca agenti

ilgiornale

: Adesso #Saviano ci parla anche dell'immigrato di Macerata che ha ammazzato Pamela..... ah no. #dimartedì - dadand69 : Adesso #Saviano ci parla anche dell'immigrato di Macerata che ha ammazzato Pamela..... ah no. #dimartedì - giusepp39296415 : @spinozait I nostri deputati e senatori dovrebber, prima di stare in piedi per l’immigrato ucciso, per gli italian… - Adelchi16 : RT @Fabio10091946: @marianski65 L'immigrato rubava...e l'ex ministro dell'Interno Minniti è andato a Macerata quando degli immigrati illega… -

(Di venerdì 15 giugno 2018), episodio di effrazione nel cuore della notte, che ha visto come protagonista un giovane di 22 anni originario della Guinea; il ladro, con permesso di soggiorno in fase di rinnovo, ha sfondato la porta d"ingresso di una copisteria sita nel centro storico della città con l"intenzione di rapinarla.L"allarme, fortunatamente, è stato lanciato da un passante, che ha contattato subito la Polizia; dopo pochi minuti glisono giunti sul luogo ed hanno preso l"extracomunitario con le mani nel sacco.Il giovane ha reagito con veemenza al tentativo di bloccarlo da parte dei poliziotti, e nella colluttazione che ne è nata uno di essi è rimasto ferito ad una spalla. Neppure all"interno della volante sulla quale è stato caricato il ladro si è calmato, continuando ad inveire contro glie prendendo a calci i sedili e le portiere dell"auto.Una volta giunto in questura ha addirittura ...