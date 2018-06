“Ma le mutande no?” Chiara Ferragni | sexy gaffe sui social

caffeinamagazine

(Di venerdì 15 giugno 2018) Una delle personalità più famose dell’etere italiano, da poco diventata mamma e parte di una delle coppie più famose, discusse, inseguite, ammirate e criticate dei nostri, quella composta da lei e dal rapper Fedez. Parliamo, ovviamente, di, che ogni giorno regala ai fan scatti che diventano virali nel giro di pochissimi minuti. L’ultimo in ordine cronologico ha però sollevato un dilemma antico come il mondo e che accompagna puntualmente gli scatti troppo provocatori delle bellezze femminili: avrà o non avrà le mutandine? Un revival di quanto accaduto, per esempio, mesi fa con Caterina Balivo e anni fa con Belen Rodriguez a Sanremo. In procinto di sposarsi, laha postato sul suo profilo Instagram un’istantanea dove mette in mostra il suo corpo grazie anche alle abbondanti trasparenze del vestito, che interessano anche le zone più ...