L' unico gioco dell' E3 di cui me ne frega qualcosa è Sable

Cosa rende unico Days Gone? Il mondo di gioco "spietato" : Nonostante le buonissime impressioni suscitate dalla nostra prova, non si può negare che molti interessati a Days Gone siano almeno in parte preoccupati da quella che sembra una mancanza di unicità e originalità di fondo. Prima i paragoni con The Last of Us e poi l'impressione che si tratti di un mix di parecchi elementi già più o meno visti. Non c'è il rischio che l'esclusiva PS4 sviluppata da Sony Bend Studio risulti almeno in parte ...