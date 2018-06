L' ultima trovata | dare le periferie alla regina dei salotti milanesi

Baglio (PD) : Rosmarino contro miasmi del Tmb ultima trovata della Raggi : Roma – Valeria Baglio, Consigliera capitolina del Pd, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Rosmarino contro i miasmi del Tmb Salario? Nel frigorifero funziona, in effetti. Funziona anche la lavanda negli armadi. Per il Tmb Salario, invece, invito alla pazienza i residenti di fronte all’ultima trovata dell’Ama e della Giunta Raggi. Che annuncia ‘interventi migliorativi dell’arredo esterno’ e ...

"Soldi a chi ospita i rom". Ma i romani già bocciano l'ultima trovata della Raggi : Il Camping River, a due passi da via Tiberina, doveva essere il primo campo rom della Capitale a chiudere i battenti. Dopo di lui sarebbe toccato al villaggio della Barbuta, all"insediamento de La Monachina e così via, fino all"obiettivo: il superamento dei campi rom.Ma il termine indicato nella road map del Campidoglio, che contava di smantellare la baraccopoli di via della Tenuta Piccirilli entro il 30 settembre scorso, è stato abbondantemente ...