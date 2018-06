Luisa Corna | ecco come vive oggi | la sua nuova carriera da cantante

Luisa CORNA/ "L'Inter è una squadra rock. Fantacalcio - che passione!" : LUISA CORNA : "L'Inter è una squadra rock". La cantante e conduttrice parla alla Gazzetta dello Sport della sua passione per i colori nerazzurri e per... il Fantacalcio (Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 22:49:00 GMT)

Luisa Corna : "Mi hanno chiamato per fare reality - ma la tv non mi manca" : Vi ricordate di Luisa Corna? il suo boom di notorietà come showgirl è avvenuto negli anni '90, per poi scemare dal 2005 in poi, nonostante alcune partecipazioni a programmi come Tale e quale show e I raccomandati, condotto da Carlo Conti nel 2012. La musica è da tempo la sua passione tanto che, nel 2002, ha anche partecipato al Festival di Sanremo insieme a Fausto Leali, ma dal piccolo schermo è letteralmente scomparsa.Durante ...