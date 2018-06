Luca Parnasi | la frase compromettente su Beppe Sala | ' L' ho fatto eleggere io' Il sindaco

Luca Parnasi : 'Il governo lo sto a fare io'. L'accusa : 'Quali politici vedeva - a chi dava i soldi' : Una storia molto romana, molto italiana. Luca Parnasi , l'imprenditore edile al centro dell'inchiesta per le mazzette sullo stadio della Roma, vantava con i suoi collaboratori una vicinanza totale con ...

Stadio Roma - la rete politica di Luca Parnasi : “Il governo lo sto facendo io” : Stadio Roma, la rete politica di Luca Parnasi: “Il governo lo sto facendo io” Stadio Roma, la rete politica di Luca Parnasi: “Il governo lo sto facendo io” Continua a leggere L'articolo Stadio Roma, la rete politica di Luca Parnasi: “Il governo lo sto facendo io” proviene da NewsGo.

Tutti i "tavoli" di Luca Parnasi - dove destra e sinistra non esistono più : Luca Parnasi non faceva differenze, per lui davvero destra e sinistra non esistono più. I soldi uscivano - saranno i giudici a stabilire se fossero pagamenti per "oliare" impropriamente alcuni meccanismi o contributi elettorali leciti - in tutte le direzioni, per tutto l'arco costituzionale. E poi conversazioni e cene con esponenti politici, anche di primo piano - come Giancarlo Giorgetti, oggi plenipotenziario di Palazzo Chigi al fianco ...

Luca Parnasi - chi è il palazzinaro arrestato a Roma/ Stadio Tor di Valle - amicizia con Salvini e il caso Maran : Chi è Luca Parnasi, il "palazzinaro" arrestato per corruzione a Roma sul progetto del nuovo Stadio a Tor di Valle. La biografia, l'amicizia con la Lega di Salvini e il caso-casa di Maran(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 12:17:00 GMT)

Chi è Christiane Filangieri - regina delle soap e moglie di Luca Parnasi : Nata a Würzburg il 21 agosto 1978, Christiane Filangieri di Candida Gonzaga è un’attrice e modella di nobile famiglia. Padre esploratore e filantropo, mamma pittrice di icone russe, nel 1997 arriva terza a Miss Italia e dà il via alla sua carriera nel mondo dello spettacolo. L’esordio al cinema risale al 1999 col film Non lo sappiamo ancora di Lino D’Angiò, Alan De Luca e Stefano Bambini. Scelta come testimonial per la TIM, ...

Stadio Roma : arrestati per corruzione Luca Parnasi e Luca Lanzalone Chi sono|La storia del progetto : Nove in tutto: con il costruttore e il presidente Acea di area grillina, anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Adriano Palozzi (Fi) e Michele Civita (Pd): le accuse sono associazione per delinquere e delitti contro la Pubblica amministrazione

Stadio Roma : arrestati per corruzione Luca Parnasi e Luca Lanzalone : Nove in tutto: con il costruttore e il presidente Acea di area grillina, anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Adriano Palozzi (Fi) e Michele Civita (Pd): le accuse sono associazione per delinquere e delitti contro la Pubblica amministrazione