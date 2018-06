Loredana Bertè Foto | l’attesa per stasera | “Io e Alessandro Canino siamo carichi…” Ora

Loredana Bertè alla Notte Bianca : La Notte come al solito prevede concerti, esibizioni di attori, spettacoli, con ospiti del Fla al Teatro d'Annunzio e dell'Ente Manifestazioni Pescaresi, insieme a tanti altri soggetti partner ...

Carmen in finale duetta con Emma e rilancia con Dedicato di Loredana Bertè (video) : Carmen in finale duetta con Emma in Un amore così grande ma dimostra ancora una volta le sue doti vocali con Dedicato di Loredana Bertè. La giovane concorrente di Amici di Maria De Filippi ha sfidato Einar Ortiz dopo che quest'ultimo ha battuto Lauren nella prima manche della serata. Il primo brano è Un amore così grande, nella versione dei Negramaro, che ha portato in duetto con Emma Marrone. L'artista salentina è quindi tornata al servizio ...

Loredana Bertè parla dei concorrenti di Ora o mai più : Ora o mai più: l’opinione di Loredana Bertè sui concorrenti Boom di ascolti per la prima puntata di Ora o mai più seguita da 4.730.000 telespettatori pari al 25% di share. Il talent ideato da Carlo Conti e condotto da Amadeus, che va in onda il venerdì sera su Rai1, ha già conquistato il pubblico e gli addetti ai lavori. Otto cantanti, affiancati da altrettanti coach, ritentano la scalata del successo dopo essere finiti nel ...

Loredana Bertè/ “Ho fatto musica per pagarmi le bollette” (Ora o mai più) : La cantante Loredana Bertè partecipa al nuovo programma "Ora o mai più", condotto da Amadeus, in veste di tutor. Appuntamento questa sera su Rai 1.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 08:00:00 GMT)

“Non ti dico no” i Boomdabash e Loredana Bertè conquistano le radio : “Non ti dico no” il brano dei Boomdabash con la grande Loredana Bertè conquista il 1 posto della classifica airplay radio, risultando il brano più trasmesso dalle radio italiane della settimana. Il singolo, il cui video ha già superato le 3 milioni di views sulla rete, anticipa l’uscita di Barracuda, nuovo album d’inediti della band salentina in uscita su etichetta B1/Univresal Venerdì 15 Giugno in fisico e digitale e già disponibile su Amazon ...

Loredana Bertè/ “Preferisco la solitudine agli uomini. Bjorn Borg? Non voleva figli - lo lasciai per questo” : Loredana Bertè si racconta: il successo, la vita difficile degli artisti, i momenti bui e quel desiderio di maternità mai soddisfatto per cui finì con Borg.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 21:09:00 GMT)

Ora o Mai Più : Loredana Bertè e Patty Pravo tra gli ospiti di Amadeus : Amadeus con Ora o Mai più: Loredana Bertè e Patty Pravo coach del programma Partirà il prossimo venerdì 8 giugno, in prima serata su Rai 1, un nuovo show condotto da Amadeus titolato Ora o Mai più. Il programma terrà compagnia ai telespettatori per alcune settimane estive. Scopo della trasmissione è quello di dare una seconda chance a meteore della musica che hanno avuto in passato un grande successo per poi cadere nell’oblio. Il programma ...