L’ora del toast | 4 ricette diverse ed eccezionali

Caporalato - immigrati sfruttati nelle campagne di Marsala e Mazara del Vallo : pane secco e 3 euro alL’ora ai lavoratori : Lavoravano per 3 euro all’ora nelle campagne di Marsala e di Mazara del Vallo, ricevevano pane duro a pranzo e a cena, venivano sfruttati anche per 12 ore al giorno. È quanto sono stati costretti a subire diversi lavoratori immigrati, clandestini e regolari, reclutati da due agricoltori di Marsala (in provincia di Trapani), padre e figlio, rispettivamente di 68 e 35 anni, arrestati oggi dalla Polizia di Stato di Trapani. I due sono finiti ...

Mondiali Russia 2018 - Ronaldo ha le idee chiare : “è L’ora del Brasile” : Ronaldo crede fermamente in Neymar e soci, il Brasile ha una ghiotta occasione di tornare in vetta al mondo a Russia 2018 L’ex attaccante del Brasile, Ronaldo, crede che i tempi per rivedere la Selecao vincere un mondiale siano maturi. “La mia favorita resta il Brasile, e non perché sono brasiliano ma perché giocano bene”, ha spiegato il ‘Fenomeno’ durante un tour promozionale al Gorki Park di Mosca. “E’ ...

L’ora del rinascimento africano al festival Dak’Art : Come nelle passate edizioni la biennale è stata una ventata di dinamismo per un paese, una regione e un intero continente che sta tentando di reinventare il suo futuro senza dimenticare il passato. Leggi

Maltempo L’Aquila : prolungato L’orario di accensione delle caldaie : Ordinanza del sindaco di L’Aquila, Pierluigi Biondi, per prolungare l’orario di accensione degli impianti termici in funzione negli edifici pubblici e privati del capoluogo regionale. La proroga alla riaccensione e l’esercizio degli impianti per la climatizzazione invernale passa da due a sette ore (massimo) giornaliere ed è valida fino al 21 maggio prossimo. La disposizione si e’ resa necessaria per le condizioni ...

F1 - GP Spagna 2018 : come rivederlo gratis e in chiaro su TV8. L’orario e il programma della differita : Il GP di Spagna 2018 si è corso oggi pomeriggio sul circuito di Montmelò dove non è mai mancato lo spettacolo. Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen hanno regalato emozioni in una gara davvero da non perdere e che ha già segnato il campionato. Vi siete persi lo spettacolo in diretta? Volete gustarvi la gara di Barcellona in replica o in differita? Nessun problema: Sky Sport F1 e TV8 sono a vostra completa ...

Delfy - L’oracolo digitale trasforma le aziende in superstar : Si chiama Delfy, come l’oracolo ma con la ypsilon, e il suo ruolo è semplice: farti diventare una star del web divinando il sentiment della Rete. Tecnicamente sarebbe una piattaforma per social e media listening, una disciplina recente che acquisisce dati pubblici da social network e giornali online per estrarre poi dati che aiutano a creare una precisa strategia online. Fondamentale sottolineare che non siamo nel campo di Cambridge ...

Giro d’Italia 2018 - Caltanissetta-Etna : giù la maschera! Sul vulcano non si bluffa. Aru - Froome e Dumoulin : L’ora della verità : Il tempo dei dubbi e delle supposizioni è finito: da domani non si potrà più bluffare al Giro d’Italia 2018. La sesta tappa, 164 km da Caltanissetta all’Etna (Osservatorio Astronomico), chiuderà il trittico siciliano con la frazione più dura ed attesa. Il primo arrivo in salita di questa Corsa Rosa potrà davvero fare male a tanti. Domani sera la classifica generale avrà un volto completamente differente e molto ben definito. A ...

Giro d’Italia 2018 - le cinque risposte che dovranno darci le tappe in Sicilia. Caltagirone - Santa Ninfa ed Etna : L’ora della verità : Se quello in Israele è stato un antipasto, il Giro d’Italia 2018, con il ritorno nello Stivale, entra finalmente nel vivo. Tre tappe in Sicilia (Catania-CaltaGirone, Agrigento-Santa Ninfa, Caltanissetta-Etna) su terreni mossi e percorsi che nascondono insidie ad ogni curva. Gli strappi conclusivi di CaltaGirone e Santa Ninfa potrebbero risultare indigesti a diversi favoriti: si potranno perdere manciate di secondi importanti. ...

LIVE Ginnastica - Serie A 2018 : seconda tappa in DIRETTA. Show a Milano. L’ora delle big : Ferlito - Meneghini - Mori e le giovani! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Spettacolo assicurato al Mediolanum Forum di Milano per una giornata infinita all’insegna della Polvere di Magnesio: il massimo campionato italiano regalerà sicuramente spettacolare, le migliori ginnaste atlete del nostro Paese sono pronte a fronteggiare con i body delle rispettive società e a offrire emozioni ai tantissimi presenti ...

Cal Crutchlow - GP Spagna : “Troppo contento per la pole position - non vedo L’ora della gara. Team fantastico” : Cal Crutchlow ha a sorpresa conquistato la pole position del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il britannico della Honda ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. All’inizio scherza un po’ su Lucio Cecchinello che oggi ha avuto la pelle d’oca: “Meglio rispetto alla gara che ho vinto, quella volta è inciampato. Ho detto di lasciarlo lì (ride, ndr)“. Cal Crutchlow ha poi ...

Volley - Finale Scudetto 2018 : Perugia-Civitanova - L’ora della battaglia campale! Gara5 per il tricolore - chi vincerà? : Civitanova e Perugia sono pronte per la resa dei conti, la Gara5 della Finale Scudetto è alle porte, l’attesa per la decisiva battaglia campale sta per finire, lo scontro diretto che vale un’intera stagione è dietro l’angolo: domenica 6 maggio (ore 18.00) si giocherà la partita che assegnerà il tricolore, nel match da dentro o fuori non ci sarà più spazio per sbagliare. Vincere significa laurearsi Campioni d’Italia, ...

Vaccini - scatta L’ora X delle espulsioni dagli asili. Oggi le ultime scuole di 12 regioni trasmettono i documenti alle Asl : scatta l’ora X per chi non è in regola coi Vaccini a scuola. Nella giornata di Oggi, i dirigenti scolastici di 12 regioni trasmetteranno alle rispettive Asl la documentazione fornita da genitori, tutori o affidatari per gli obblighi vaccinali, ovvero comunicheranno l’eventuale mancato deposito. Le altre lo hanno già fatto ai primi di marzo. Da qui in poi si chiude il ciclo della raccolta dei certificati e scatteranno controlli ed ...

Real Madrid-Bayern Monaco - su che canale vederla in tv? L’orario e il programma del ritorno della semifinale di Champions League : Il 1° maggio si decide la prima finalista della Champions League di calcio: in attesa del tentativo di rimonta della Roma ai danni del Liverpool, martedì andrà in scena la sfida tra Real Madrid e Bayern Monaco. Si parte dal 2-1 per gli spagnoli dell’andata, ma occhio, perché i Blancos nei quarti giocavano forti del 3-0 esterno. Il biglietto per Kiev, sede dell’ultimo atto della massima competizione europea per squadre di club, è ...

Bayern Monaco-Real Madrid tv - su che canale vederla? Il programma e L’orario della semifinale di Champions League : Parlare di una grande classica del calcio europeo non è certamente un errore. Come altro altro definire la sfida dell’Allianz Arena, di questa sera (ore 20.45), tra il Bayern Monaco ed il Real Madrid, andata delle semifinali di Champions League 2018. Sarà il 25° confronto complessivo tra le due compagini ed il settimo in semifinale. Il Bayern arriva all’appuntamento dopo aver superato il Besiktas (ottavi di finale) ed il Siviglia (quarti di ...