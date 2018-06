LIVE Moto2 | GP Catalogna 2018 in DIRETTA | prove libere Risultati e aggiornamenti in

Moto2 : OLIVEira conquista il Mugello : Combattuta, come sempre, la gara della Moto2 al Mugello. Vince Miguel Oliveira che nelle battute finali ha la meglio, in una battaglia a quattro, su Lorenzo Baldassarri e su Joan Mir , al suo secondo ...

Gp Italia : OLIVEira vince in Moto2 : ANSA, - SCARPERIA , FIRENZE, , 03 GIU - Miguel Oliveira ha vinto la gara della classe Moto2 del Gran Premio d'Italia al Mugello. Partito dall'11/a piazza, il pilota portoghese della Ktm ha combattuto ...

Moto2 Mugello - sprint vincente di OLIVEira; Baldassarri 2° - Bagnaia 4° : ... con Baldassarri terzo a 27 punti, mentre Mir, al secondo podio consecutivo è quinto a 47 lunghezze: non poche, ma il campione del mondo della Moto3 è in grande crescita, non bisogna considerarlo ...

Classifica Mondiale Moto2 - GP Italia 2018 : Francesco Bagnaia mantiene la vetta - Miguel OLIVEira si avvicina : Francesco Bagnaia mantiene la vetta della graduatoria iridata della Moto2, dopo il round del Mugello (Italia). Tuttavia, visto il quarto posto del centauro Italiano, il vincitore del GP Miguel Oliveira, in sella alla KTM, recupera dei punti ed ora è a -13. Lorenzo Baldassarri è terzo a 27 lunghezze da “Pecco“. Classifica Mondiale Moto2 2018 1 Bagnaia Francesco ITA 111 2 13 13 Oliveira Miguel POR 98 3 27 14 BALDASSARRI Lorenzo ITA ...

Moto2 Italia : trionfo di OLIVEira - Baldassarri 2° : SCARPERIA - Oliveira vince il Gran Premio della Moto2 sul circuito del Mugello. Seconda posizione per Baldassarri, terza per Bagnaia. Avvicente la battaglia finale per il primo posto. Pasini era primo ...

Moto2 - GP Italia 2018 : risultati e classifica della gara. Il trionfo di OLIVEira davanti a Baldassarri. Bagnaia è quarto - cade Pasini : Che gara signori! Il sesto round del Mondiale 2018 della Moto2, sul tracciato del Mugello (Italia), ha regalato tantissime emozioni. Al termine di una lotta infinita, ha la meglio il portoghese della KTM Miguel Oliveira che, in un arrivo in volata, precede il nostro Lorenzo Baldassarri (Pons HP40) e lo spagnolo Joan Mir (EG 0,0 Marc VDS). Amara caduta per Mattia Pasini (Italtrans Racing Team), quando era in testa alla corsa. Il leader del ...

Moto2 – Un portoghese trionfa al Mugello : braccia al cielo per OLIVEira davanti a Baldassarri : La gara di Moto2 del Mugello va al portoghese Miguel Oliveira, dopo la vittoria di Jorge Martin in Moto3 Dopo l’uscita di scena del poleman, Mattia Pasini, il Gp d’Italia della Moto2 incorona Miguel Oliveira. L’ultima fase della gara, sul circuito del Mugello, è una battaglia all’ultimo respiro tra Lorenzo Baldassarri e Miguel Oliveira, che hanno avuto per tutto il tempo alle calcagna Francesco Bagnaia e Joan Mir. Una ...

LIVE Moto2 - GP Italia Mugello 2018 : gara. Azzurri all’assalto - Alex Marquez lo spauracchio : Bentrovati alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Italia 2018 della Moto2. Sul tracciato del Mugello andrà in scena il grande spettacolo della classe mediana, con i piloti Italiani che faranno di tutto per aggiudicarsi la gara di casa e, di conseguenza, allungare la striscia di cinque vittorie su cinque in questo Mondiale 2018. Davanti a tutti scatterà il vincitore dell’edizione di un anno fa, Mattia Pasini, che ha centrato la pole ...

LIVE Moto2 - GP Italia 2018 in DIRETTA : qualifiche. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Italia di Moto2. Il più veloce della prima giornata è stato Joan Mir, oramai a proprio agio con la nuova categoria e in odore di passaggio diretto alla MotoGP. Lo spagnolo ha siglato il miglior tempo del venerdì, proponendosi come uno dei pretendenti alla vittoria e soprattutto favorito in vista delle qualifiche di oggi. Ma l’equilibrio regna sovrano e i big sono ...

LIVE Moto2 - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : prove libere. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP d’Italia di Moto2. Italiani protagonisti anche nel weekend di casa. È quello che si attendono le migliaia di tifosi pronte ad accorrere sulle tribune del circuito toscano. Al Mugello arriva Francesco Bagnaia da leader del campionato, dopo un avvio di stagione che lo ha visto vincere tre delle cinque gare disputate. Il pilota del team Sky VR46, già certo di compiere il ...

Classifica Mondiale Moto2 - GP Francia 2018 : Francesco Bagnaia si porta a +25 su OLIVEira. A bocca asciutta Baldassarri e Pasini : Francesco “Pecco” Bagnaia centra il terzo successo della sua stagione in Moto2 (e quinta nei cinque appuntamenti per i colori italiani) e allunga in Classifica generale a +25 sul portoghese Miguel Oliveira che oggi ha concluso in sesta posizione. Punti importanti per il duo spagnolo composto da Alex Marquez e Joan Mir, mentre “zero” pesanti per Lorenzo Baldassarri (che era secondo) e Mattia Pasini che perde la quartaa ...

Moto2 e Moto3 - GP di Le Mans : la diretta LIVE della gara : Tocca alla Moto3 aprire la domenica di Le Mans. Nel quinto appuntamento del Motomondiale nella classe inferiore l'uomo da battere è lo spagnolo Jorge Martin, che ha dominato le qualifiche e si ...

LIVE Moto2 - GP Francia 2018 in DIRETTA : nuovo duello in vista tra Bagnaia e Baldassarri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Moto2 del GP di Francia. Si preannuncia un duello tutto italiano, tra Francesco Bagnaia e Lorenzo Baldassarri. Il primo partirà dalla pole position, per la prima volta in carriera. Un risultato raggiunto con un gran giro in qualifica che nessuno è stato in grado di migliorare. Pecco è il favorito per il titolo Mondiale, non solo perché è attualmente in testa, ma anche perché è stato fin qui ...